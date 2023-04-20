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Siyaset ‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi
Siyaset

‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi

Yeniakit Publisher
2023-04-20 13:49:00 -

CHP Genel Başkanı ve HDP/PKK destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi olarak yetiştirildiğini ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

CHP Genel Başkanı ve HDP/PKK destekli altılı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Alevi olduğunu söylediği videosunda samimi bir Müslüman olduğunu ileri sürerken, bir yandan da Alevilik yolundan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Bu çelişkili ifadeler gündem oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kılıçdaroğlu'nun beyin yakan açıklamaları da masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Bugün itibariyle gelinen noktada benim önemsediğim şey, cumhurbaşkanı adayı olan "mücahid" Kemal Kılıçdaroğlu, bir yandan "aleviyim," bir yandan "hazreti peygamberin soyundan geliyorum," birileri çıkıyor diyor ki, "hafızdır, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okuyor" vesaire diye güzellemeler yapıyorlar, ama şu konuşmasında dahi diyor ki, "Hak Muhammed, Ali yolunun yolcusuyum ben. Biz böyle bir evde doğduk" diyor. Bakın mantık çelişkisine bakın, devam ediyor, "Bunu seçemezsiniz" diyor. Sanki pişmanmış gibi. "Bu yolu seçemezsiniz" diyor. "Ama adaleti, haktan yana olmayı seçebilirsiniz, biz de bunu seçiyoruz" diyor. Dolayısıyla o doğup büyüdüğü aleviliği bir yandan da reddetmiş oluyor. Bu birinci çelişkisi.

İkinci çelişkisini de söyleyelim. Bizim için önemli olan şey şu, acaba Kemal Kılıçdaroğlu eski yıllarda yaptığı o başörtüsü yasakçılığını, imam hatip düşmanlığını, başörtüye bir çul parçası, bez parçası demesini acaba gerçekten içine sindirerek bu konudaki pişmanlığını ifade ediyor mu?
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