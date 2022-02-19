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Korona Virüs Sanki kendisi organize ediyor! Bill Gates: Bir pandemi daha yaşayacağız! Bu sefer...
Korona Virüs

Sanki kendisi organize ediyor! Bill Gates: Bir pandemi daha yaşayacağız! Bu sefer...

Koronavirüs pandemisini sanki "kendisi organize ediyormuş" gibi bilen, hatta virüsün patentini de elinde bulunduran Bill Gates, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada "Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 19:40:00 -

Koronavirüs pandemisinin tartışılan isimlerinden Bill Gates, dünyanın Kovid-19'u ağır atlatma riskinin "büyük ölçüde azaldığını" ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Teknoloji milyarderi Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na dün katıldı.

Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey kalktığını savundu.

Neredeyse bütün aşılara yatırım yapan Bill Gates'e göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi:

"Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı."

66 yaşındaki Gates ayrıca gelebilecek yeni pandeminin muhtemel koronavirüs ailesinin farklı bir patojenden kaynaklanacağını öne sürdü:

"Bir pandemi daha yaşayacağız. Bu sefer farklı bir patojen olacak."

Aşı geliştirme çalışmalarına verdiği destekle de bilinen Gates, ileride aşı geliştirmek için daha hızlı hareket edilmesi gerektiğini ifade etti:

"Bir dahaki sefere bunu iki yılda değil, 6 ay gibi bir sürede yapmaya çalışmalıyız. Gelecek pandemiye hazır olmanın maliyeti o kadar da fazla değil."

Kaynak: Independent Türkçe

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Yorumlar

Harun

Adami fazla buyutmeyin bence hakli cunku viruslerle ve mikroplarla savas halindeyiz bir adim geri kaldigimizda is bitiyor
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