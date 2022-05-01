Sanki CHP’li kadrolar yönetiyor! Dünya Bankası çok fena rezil oldu

Dünya Bankası 2002-2020 yılları arasında dünyada kamudan en çok ihale alan 10 şirketin ismini paylaştı. O listede İstanbul Havalimanı ihalesini alan 5 Türk firmanın da adı vardı. Liste daha sonra siteden kaldırıldı.

Ekonomi profesörü Emre Alkin, listeyle ilgili ciddi hesaplama hataları olduğunu söyledi. Alkin, Dünya Bankası’nın hesap hatasından dolayı adı geçen firmaların karalandığını ifade etti.

“Neyi referans alacağız”

İhaleyi beş firma birlikte alırken bedelin her firma için ayrı olarak hesaplanması ve kira bedelinin eklenmesi sonrası böyle bir sonuca ulaşıldığını anlatan Alkin, “Verilerden kuşku duymaya başlarsak neyi referans alacağız?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Alkin’in açıklamaları şu şekilde;

Böyle bir hesaplama yanlış, dolayısıyla kendi kitabıma konu ettiğim İstanbul Havalimanı gibi birçok mega projeyle ilgili hesaplamalarda hata yapıyorsa dünya bankası gibi kocaman bir kurum, biz kime güveneceğiz? Şöyle bir iddiam var benim; mega projelerle kalkınmayı sağlamış bir tane ülke yok, böyle bir kanıt da yok ama yine de Dünya Bankası’nın hatalı bir rapor yazarak en azından rakamlar konusunda bizi yanlış yönlendirmiş olmasını da esefle karşıladım.

“Müteahhitlik sektörüne bir anda eleştiri okları yöneliyor”

Dünya bankası gibi kurumların raporlarında böyle anormal rakamlar ortaya konduğu zaman insanlar infial oluşturuyor. Müteahhitlik sektörüne bir anda eleştiri okları yöneliyor.

Bu gibi köklü kuruluşların veri setlerini eskisine göre daha sıklıkla gözden geçirmesi gerekiyor. Mesela bu son linki kaldırılan son 18 yıllık müteahhitlik rakamları işinde anlaşılıyor ki hesap hatası yapılıyor. Eğer rakamlar sürekli revize ediliyorsa demek ki formüllemede bir hata var. Uluslararası kabul görmüş istatistiklere uygun şekilde üretilen rakamlarla alakalı kuşku duymaya başlarsak neyi referans alacağız.







