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Yerel Sanki boks ringindeler! Arkadaşları kavga ederken tezahürat ettiler
Yerel

Sanki boks ringindeler! Arkadaşları kavga ederken tezahürat ettiler

Yeniakit Publisher
2024-09-04 14:24:00 -

Arnavutköy'de sokak ortasında iki çocuk tekme tokat kavga etti, arkadaşları ise tezahürat yaparak bu anı videoya kaydetti. Boks ringindeymiş gibi birbirlerine acımasızca saldıran çocuklar, polis tarafından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı.

İstanbul ilçesi olan Arnavutköy’de Anadolu Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde tartışan iki çocuk sokak ortasında birbirine acımasızca saldırdı. Tekme ve tokatlarla birbirine saldıran çocukların arkadaşları ise ayırmak yerine tezahürat ederek ve video çekerek eğlendi. Çekilen video bir çocuğun ailesi tarafından fark edilerek polise gönderildi. Polis ekipleri S.G. ve S.C. isimli iki çocuğu ve ailelerini polis merkezine götürdü. Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büroya getirilen çocuklar ve aileleri birbirinden şikayetçi olmadı. Sokaklarda akran zorbalığının temsili olabilecek anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.

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