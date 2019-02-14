Sanki 28 Şubat’ı bunlar yapmadı, sanırsın bunlar mağdur!

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Milli Görüşçü olduğunu savunan tayfanın 28 Şubatçılarla birlikte hareket etmesi ve ortaya çıkan çelişkili durumlar masaya yatırıldı.

Erbakan Ödülü’nü solcu Ruşen Çakır’a veriyorlar

Saadet Partisi’nin yayın organı olan Milli Gazete’nin, kendisi için “ahlaksız” tabirini kullanmasını eleştiren Fatin Dağıstanlı, “Şimdi siz Necmettin Erbakan’ın adına verdiğini ödülü, Ruşen Çakır’a veriyorsunuz.” dedi ve Ruşen Çakır’ın Kadri Gürsel ile birlikte solcu hareketlerin içinde yer aldıklarını anlattığı sözlerini ekrana getirdi.

“Aynısını yapsak...”

“Siz Dursun Karataş’ın arkadaşlarına, Necmettin Erbakan’ın ödülünü verdiniz” diyen Dağıstanlı, “Siz, televizyon kanalınızda öyle ilginç adamları, öyle ilginç laflarla karşımıza çıkarıyorsunuz ki, Halk TV’ye rahmet okumaya başladım. Aynısını biz şu ekranlarda, Mustafa Karahasanoğlu, Nuri Karahasanoğlu ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sahipliğinde olan şu medya grubunda yapsak bizi tefe koyarlar.” ifadelerini kullandı.

Çakır’a ödülü Uğur Dündar verdi

Ruşen Çakır’a ödülü Uğur Dündar eliyle verdiklerini hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Uğur Dündar kim? 28 Şubat sürecinde Erbakan hocamız için vergi kaçakçısı diye iki buçuk saat propaganda yapan, algı oluşturmaya çalışan sözde bir gazeteci.” dedi.

Altaylı’nın TV5’teki herzeleri

Geçtiğimiz günlerde TV5’te 28 Şubatçı Fatih Altaylı’nın, “Halk konuşmaya korkuyor” mealindeki sözlerini de anımsatan Karahasanoğlu, “Fatih Altaylı gibi 28 Şubat sürecinde Erbakan hocaya en ağır hakaretleri eden bir sözde gazeteciyi, kendi televizyonlarına çıkarıyorlar.” diyerek TV5 yönetimine tepki gösterdi.

“Gerekli soruları soruyorlarsa sorun yok”

Karahasanoğlu, “Eğer gerekli soruları soruyorlarsa hiçbir sorun yok ama 28 Şubat ile ilgili tek bir soru sormadan, Erbakan hocaya attığı iftiralarla ilgili, hakaretlerle ilgili tek bir soru sormadan, üniversitedeki başörtülü öğrencilere yönelik ahlaksızca, terbiyesizce ifadelerle ilgili pişmanlığı olup olmadığını sormadan muhabbet ediyorlar.” diye konuştu.

28 Şubat’ta istediklerini yazıyorlardı

“Karşısındaki kişi de zaten TV5’in ve Milli Gazete’nin kendi mensubu olan bir kişi değil, Halk TV’den veya bir başka solcu televizyondan transfer ettikleri bir kişi.” diyen usta gazeteci, “İkisini karşı karşıya oturtmuşlar, sonunda da geldikleri nokta, ‘28 Şubat’ta istediklerimizi yazabiliyorduk, bugünse yazarken düşünüyoruz.’ E düşünmeye devam edin siz.” dedi.

Erbakan hocaya atılan iftiraların hesabı sorulamıyordu

Karahasanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü o tarihte siz Erbakan hocaya hakaretler ediyordunuz, iftiralar atıyordunuz. Hesabı da sizden sorulamıyordu, çünkü yargı da sizin elinizdeydi. Belki bugün Erbakan hoca yok, onun yerine Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan’a küfretmeye çalışıyorsunuz ama yakanıza savcılar yapışınca da oturuyorsunuz oturduğunuz yerde. Arkasından da, ’28 Şubat’ta biz daha rahattık’ diyorsunuz. Sanki 28 Şubat’ı yapan onlar değilmiş de, bir başkası organize ediyormuş, onlar da mağduruymuş. Maalesef TV5 olsun, Milli Gazete yönetimi olsun, büyük, vahim bir yanlışın içinde.”