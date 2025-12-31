  • İSTANBUL
Yerel Saniyelerle kurtulma anı kamerada: Koşarak karşıya geçmeye çalıştı!
Yerel

Saniyelerle kurtulma anı kamerada: Koşarak karşıya geçmeye çalıştı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay'da yolun karşısına koşarak geçen çocuğun, ters yönde ilerleyen aracın çarpmasına ramak kala ölümden döndüğü anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi İnönü bulvarında yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen çocuk, ters yönden gelen aracın altından kalmaktan son anda kurtuldu. Yolun karşısına koşarak geçmek isteyen çocuğu fark eden ters yönden gelen sürücü, manevra yaparak çocuğa çarpmaktan saniyelerle kurtuldu. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntüler izleyenleri tedirgin ederken, görüntüler trafik kurallarına uyulması gerektiğini gözler önüne serdi.

"Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap az kalsın çocuğu ezecekti ve çocuk kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu"

Çocuğun ters yönden ilerleyen aracın altında kalmaktan saniyelerle ifade eden vatandaş Mahmut Gümüş, "Ekinci Mahallesi İnönü bulvarındayız. Arkamızdaki yolda ters yönden gelen bir pikap, az kalsın çocuğu ezecekti. Çocuk da dalgınlıktan dolayı bakmadan yola çıktı ve kıl payı aracın altından kalmaktan kurtuldu. Ölümüne sebep olabilirdi. Araç hem hızlıydı hem de ters yönden geliyordu. Anne ve babalar çocuklarını bir yere yollarken daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çocukların karşıdan karşıya geçerken daha da dikkatli olmaları gerekiyor, ölüm her an gelebiliyor. Çocuklar yoldan karşıdan karşıya geçerken etrafınıza bakın yoksa ölümle burun buruna gelebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

