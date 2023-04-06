Saniyeler için torniston! Kılıçdaroğlu'nun vaatlerindeki çelişki

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi bir seçimi yaşayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan yarışacak.

Son dönemlerde yaptığı skandallarla gündemi meşgul eden Kılıçdaroğlu'nun havadan salladığı vaatlerindeki çelişki dikkat çekiyor.

Akit TV'de yayınlanan Manşetleri Dili programında masaya yatırılan çelişkileri yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu önemli ifadeler kullandı.

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"Zengin ülke Türkiye' diyor, hemen bir saniye sonra 'tasarrufla biz olayı çözeriz' diyor. Hemen torniston yapıyor. Bakın aradan 10 dakika, yarım saat, bir saat, 3 gün, 3 ay geçmiyor. Hemen arkasından söylediği şey, '300 milyar dolar getireceğiz Türkiye'ye' diyor. Zengindi hani Türkiye? Tasarruf yaparak işleri çözecektin.

300 milyar dolara da 'temiz para' diyor. Niye dolar diyorsun sen? Yavuz Sultan Selim ve Çanakkale Köprüleri için 'bunları niye dolarla yapıyorsunuz kardeşim' diyor. 'Niye bunların işletmesini dolarla yapıyorsunuz. Biz iktidara geldiğimizde hepsini TL'ye çevireceğiz' diyor. Allah Allah sen yurtdışından dolarla kaynak getiriyorsun Türkiye'ye."