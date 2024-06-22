Saniye saniye kaydedildi! O ilde korku dolu anlar
Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok ilde yılanlar ortaya çıktı. Siirt'te binanın bahçesine giren yılan korku dolu anlar yaşattı.
Siirt'in Eruh ilçesi Çizmeli köyünde bir binanın bahçesine giren yılan paniğe neden oldu.
İlçeye bağlı Çizmeli köyünde akşam saatlerinde bir binanın bahçesindeki taşlar arasına sıkışan yaklaşık 1 metrelik yılan görenlere korku dolu anlar yaşattı. Vatandaşlar, yılanı cep telefonu ile görüntüledi. Yılan, bina sakinleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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