Saniye saniye güvenlik kamerasında! Motosiklet kadını metrelerce havaya fırlattı

Kaza, saat 13.15 civarı Antalya'nın Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi girişinde meydana geldi. Yasak olmasına rağmen alt geçit girişinde karşıdan karşıya geçmek isteyen kimliği öğrenilemeyen bir kadına o sırada alt geçide girmek üzere olan Muhammet U. (54) idaresinde ki 07 GM 710 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya metrelerce havaya savrulurken, motosiklet sürücüsü de kontrolünü kaybederek düştü. Motosiklet ise yaklaşık 300 metre yolda sürüklendikten sonra alt geçidin duvarına çarparak durabildi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Motosikletin çarptığı kadın ve motosiklet sürücüsü Muhammet U. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yasak olmasına rağmen alt geçit girişinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosikletin çarpma anı yer aldı. Öte yandan kaza sonrası yola savrulan yaya ve sürücüye çarpamamak için duran iki otomobilde maddi hasarlı kazaya karıştı. Sürücülerin refleksi muhtemel bir facianın önüne geçti.

"Büyük bir gürültü duyduk"

Büyük bir gürültü duyduklarını ve yola baktıklarında ilk olarak motosikleti gördüklerini belirten Ahmet Yılmaz isimli esnaf, “Biz içerdeydik, gürültüye koştuk. Kaza esnasında motorlu yerde yatıyordu. Sonra solumuza dönüp baktığımızda kadını gördük. Büyük ihtimalle karşıdan karşıya geçiyordu. Kadın kafasından yaralanmış, kanlar içerisindeydi. Birkaç nefes aldıktan sonra kendinden geçti. Herhalde öldü kadın. 5 dakika sonra ambulans geldi. Kadını sedyeye aldılar, kalp masajı yapıyorlardı. Vuran motorda büyük bir motor, yarış motoru herhalde” dedi.