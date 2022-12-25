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Siyaset Sanırsınız ki yoldan geçen bir kişiyi alıp mahkum etmişler! Vural Avar bir kahraman mıydı?
Siyaset

Sanırsınız ki yoldan geçen bir kişiyi alıp mahkum etmişler! Vural Avar bir kahraman mıydı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Vural Avar bir kahraman mıydı?" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-12-25 10:57:00 - 2022-12-25 12:13:41
Sanırsınız ki yoldan geçen bir kişiyi alıp mahkum etmişler! Vural Avar bir kahraman mıydı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, 28 Şubat darbesinin beyinlerinden Vural Avar öldükten sonra kemalist medyanın oluşturduğu algı oyunlarını yazdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

28 Şubat mahkumlarından Vural Avar’ın ölümü üzerine öyle algılar oluşturuluyor ki, sanırsınız ki yoldan geçen bir kişiyi, alıp mahkum etmişler..

Özellikle de, şerefli bir komutanı seçip, onu itibarsızlaştırmışlar..

Sağdan alın, soldan alın.

Üstten alın, alttan alın..

Burdan sayın, karşıdan sayın..

Bir tane medya organında, Vural Avar’ın niçin mahkumiyet kararı aldığı, kendisine yönelik suçlamalara ne cevap verdiği yazılmamış..

O zaman, bu görevi biz yerine getirelim..

Bizden helallik isteyen CHP’lilerin, kafalarının arkasında nasıl gaddarlıklar olduğunu görmek için, iddianameye bakalım, gerekçeli karara bakalım..

CHP’li vekillerin Vural Avar’ın cenazesine katılıp, medya organlarında da o ismi kahraman ilan etmeye kalkışmaları üzerinden, ellerine fırsat geçerse bu ülkenin insanlarına ne zulümler yapabileceklerini tahmin edelim..

Gerekçeli karardan size aktaracağım..

Bakalım, Vural Avar’ı kahraman gibi ilan edenler, utanmadan yüzümüze pişkin pişkin bakarken, savundukları isim mahkemede neler demiş, kendisi hakkındaki mahkumiyet kararı ne için verilmiş..

...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Yorumlar

dede

cukuru derin mekani cehennem olsun... hayallerimizi yikanlardan biri...bin yil surdumu...ALLAH SAVAS ACAN KEFERE

dede

cukuru derin mekani cehennem olsun... hayallerimizi yikanlardan biri...bin yil surdumu...ALLAH SAVAS ACAN KEFERE
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