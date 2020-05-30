  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 14:36:42 -
Şanılurfa'daki arazi kavgasında 24 kişi gözaltına alındı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kavurga Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada, 2 kişi hayatını kaybetmiş 6 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 24 kişiyi gözaltına aldı.

Bu arada, olayda yaralanan 6 kişinin de hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden dün çıkan silahlı kavgada Naif G. (57) ve Kasım Y. (26) hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı