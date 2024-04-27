  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hamas’tan flaş açıklama! Ateşkes anlaşmasında gelişmeyi duyurdular: İsrail’den yanıt aldık

Dünyanın seyrini değiştirmişti! O ülke, dev gemiyi apar topar Türkiye’ye sattı! Yeni sahipleri herkesi şaşırttı

e-muhtıranın üzerinden 17 yıl geçti! Erdoğan dik durdu cuntacılar savruldu

Ünlü giyim devi iflas etti! 16 mağazasını kapatıyor, 1400 kişi maalesef işsiz kalacak

CHP’li belediyelerde işçi kıyımına devam

Bir dönem Erdoğan'ın en yakınındaki isimdi! Aydın Ünal, o ismi hedef aldı: Yerli yersiz havlayan köpek

Meral Akşener veda etti! Başbakan olamadı torun bakacak

‘Davutoğlu kibri’ yine sahnede! Bakın bu sefer neyi kendine mal etti

Aralarında kadınlar ve çocuklar da var! İşte Batı Şeria'da gözaltı sayısı

Yeniden Refah’ın şovuna Rasim Ozan’dan tokat gibi sözler! “Berat Albayrak’ın sözünü hatırlamamak mümkün mü… …”
Kadın - Aile Sanıldığı gibi çöp değil: Aslında çok zengin, en doğal maden! Kahveyi değerlendirmenin 3 yöntemi...
Kadın - Aile

Sanıldığı gibi çöp değil: Aslında çok zengin, en doğal maden! Kahveyi değerlendirmenin 3 yöntemi...

Yeniakit Publisher
2024-04-27 18:24:00 - 2024-04-27 18:26:07
Sanıldığı gibi çöp değil: Aslında çok zengin, en doğal maden! Kahveyi değerlendirmenin 3 yöntemi...

Türk kahvesinin kendisi kadar telvesinin de çok zengin! Severek içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini birçok farklı alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki lezzeti ile damaklarda tat bırakan kahve telvesi nerelerde kullanılır? İşte kahve telvesini değerlendirmenin 3 yöntemi...

Türk kahvesinin kendisi kadar telvesinin de birçok yararı var... Severek içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini birçok farklı alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki lezzeti ile damaklarda tat bırakan kahve telvesi nerelerde kullanılır? İşte kahve telvesini değerlendirmenin 3 yöntemi...

Türk kahvenizi içtikten sonra telvesini değerlendirmenin birçok yolu var... İşte kahve telvesini değerlendirmenin yöntemleri...

1. Cilt Bakımı

Kahve telvesi ile maske nasıl yapılır?

Kahve telvesi, cilt üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip. Tanecikli yapısı sayesinde peeling etkisi veren kahve telvesi ile cildinizi siyah noktalardan arındırabilirsiniz. Böylece cildinizi çok daha pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilirsiniz.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haftada bir kez uygulayabileceğiniz peeling için ise yeni içilmiş kahvenin telvesinden 1 yemek kaşığı alarak uygulamak istediğiniz alana (el, ayak, selülitli bölge) yayın. Dairesel hareketler uygulayarak telvenin peeling etkisini ortaya çıkarabilirsiniz. Masaj sonrası 5 dakika kurumasını bekleyin ve ılık suyla cildinizi telveden arındırın.

Ek olarak kahve telvesini, göz altlarınız için de kullanabilirsiniz. Telveyi, göz altınızda yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Ardından su ile nazikçe yıkayın.
2.Buzdolabı kokusunu önler

Kahve telvesi, kötü kokuları hapseden ve kokuların birbirine karışmasını önleyen bir özelliğe sahip. Tam da bu nedenle, buzdolabında koku oluşumunu engelleyebileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kavanoza kahve telvesi koyup, buzdolabına yerleştirdiğinizde söz konusu buzdolabı kokusunu önleyebilirsiniz. Fakat telveyi koyduğunuz kavanozun kapaksız olmasına dikkat edin. Yoksa kahve telvesinin hiçbir anlamı kalmayacaktır.

3.Bitkide gübre görevi görür

Kahve telvesinin bir diğer ilginç özelliği ise bitkilerde gübre olarak kullanımıdır. Bahçenizde veya evinizde bitki besleyen biriyseniz kahve telvesinden faydalanabilirsiniz. Bitkilerin toprağına ekleyeceğiniz kahve telvesi ile çiçeklerinizi canlandırabilir ve haşereleri uzak tutabilirsiniz.
Kahve telvesi, içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde bitkilerinizin gelişimine destek olacaktır. Öte yandan, kahve telvesinin her bitki için uygun olmadığını da ekleyelim. Dolayısıyla açelya, sardunya ve çam ağacı gibi yalnızca asitli toprak seven bitkiler için tercih etmeniz gerekir. Aksi takdirde kahvenin asidik yapısı, bitkilerinize zarar verecektir.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23