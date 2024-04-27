Sanıldığı gibi çöp değil: Aslında çok zengin, en doğal maden! Kahveyi değerlendirmenin 3 yöntemi...

Türk kahvesinin kendisi kadar telvesinin de birçok yararı var... Severek içtiğiniz Türk kahvesinin telvesini birçok farklı alanda değerlendirebileceğinizi biliyor muydunuz? Peki lezzeti ile damaklarda tat bırakan kahve telvesi nerelerde kullanılır? İşte kahve telvesini değerlendirmenin 3 yöntemi...

Türk kahvenizi içtikten sonra telvesini değerlendirmenin birçok yolu var... İşte kahve telvesini değerlendirmenin yöntemleri...

1. Cilt Bakımı

Kahve telvesi ile maske nasıl yapılır?

Kahve telvesi, cilt üzerinde pek çok olumlu etkiye sahip. Tanecikli yapısı sayesinde peeling etkisi veren kahve telvesi ile cildinizi siyah noktalardan arındırabilirsiniz. Böylece cildinizi çok daha pürüzsüz bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

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Haftada bir kez uygulayabileceğiniz peeling için ise yeni içilmiş kahvenin telvesinden 1 yemek kaşığı alarak uygulamak istediğiniz alana (el, ayak, selülitli bölge) yayın. Dairesel hareketler uygulayarak telvenin peeling etkisini ortaya çıkarabilirsiniz. Masaj sonrası 5 dakika kurumasını bekleyin ve ılık suyla cildinizi telveden arındırın.

Ek olarak kahve telvesini, göz altlarınız için de kullanabilirsiniz. Telveyi, göz altınızda yaklaşık 10 dakika kadar bekletin. Ardından su ile nazikçe yıkayın.

2.Buzdolabı kokusunu önler

Kahve telvesi, kötü kokuları hapseden ve kokuların birbirine karışmasını önleyen bir özelliğe sahip. Tam da bu nedenle, buzdolabında koku oluşumunu engelleyebileceğiniz bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Kavanoza kahve telvesi koyup, buzdolabına yerleştirdiğinizde söz konusu buzdolabı kokusunu önleyebilirsiniz. Fakat telveyi koyduğunuz kavanozun kapaksız olmasına dikkat edin. Yoksa kahve telvesinin hiçbir anlamı kalmayacaktır.

3.Bitkide gübre görevi görür

Kahve telvesinin bir diğer ilginç özelliği ise bitkilerde gübre olarak kullanımıdır. Bahçenizde veya evinizde bitki besleyen biriyseniz kahve telvesinden faydalanabilirsiniz. Bitkilerin toprağına ekleyeceğiniz kahve telvesi ile çiçeklerinizi canlandırabilir ve haşereleri uzak tutabilirsiniz.

Kahve telvesi, içerisindeki vitamin ve mineraller sayesinde bitkilerinizin gelişimine destek olacaktır. Öte yandan, kahve telvesinin her bitki için uygun olmadığını da ekleyelim. Dolayısıyla açelya, sardunya ve çam ağacı gibi yalnızca asitli toprak seven bitkiler için tercih etmeniz gerekir. Aksi takdirde kahvenin asidik yapısı, bitkilerinize zarar verecektir.