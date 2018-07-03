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Sani Şener, sektörün en güçlü 5. Lideri

Sani Şener, Construction Week dergisi tarafından en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada yer aldı.

03 Temmuz 2018 Salı 09:37
Sani Şener, sektörün en güçlü 5. Lideri

TAV Grubu CEO’su Sani Şener, inşaat sektörünün saygın yayınlarından Construction Week dergisi tarafından hazırlanan ve Körfez Bölgesi’nin en etkili 100 iş insanının açıklandığı listede beşinci sırada yer aldı.

Şener, 2015, 2016 ve 2017’den sonra 2018 yılında da listede ilk 10 arasına giren tek Türk iş insanı oldu.

Şener, “Bu liste aslında Türk mühendisliğinin, iş yapma modellerinin, finansal kabiliyetlerinin ve markalarının dünyanın en büyük firmalarının yarıştığı bir pazarda ulaştığı bu başarının göstergesidir” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 09:37
  1. Sani Şener
  2. TAV
  3. Construction Week

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