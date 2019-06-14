Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi başladı

Avrasya’daki siyasi, ekonomik ve güvenlik gruplarının liderlerini bir araya getiren Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

Şangay İşbirliği Örgütü’nün (SCO) 19’uncu Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün başladı. Zirveye Kırgızistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Hindistanve Pakistan’ın yanı sıra gözlemci statüsünde Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan devlet başkanları katılıyor. Toplantı salonuna gelen devlet başkanları önce dar kapsamda bir görüşme gerçekleştirdi, sonrasında geniş kapsamda görüşmelere geçildi.

Pakistan ve Hindistan arasında bu yılın başlarında gerçekleşen sıkıntılar yüzünden Başbakan Narendra Modi ve Pakistanlı mevkidaşı Imran Khan’ın ikili görüşme yapma planları bulunmuyor. Başbakan Danışmanları Modi’nin Başbakan Khan’la görüşmeyeceğini ve ayrıca Modi’nin zirveye gelirken Pakistan hava sahasından uzak duracağını, Bişkek’e Umman ve İran üzerinden geleceğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Modi’nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ev sahibi, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov ile ikili görüşmelerde bulunmayı planlıyor.

Ev sahibi olarak Jeenbekov herkesle ikili görüşmeler yapıyor. Jeenbekov Xi ile yaptığı görüşmede, "Tayvan Çin’in ayrılmaz bir parçası ve Kırgız tarafı bu konuda Çin’i destekliyor" ve "Sincan’daki etnik Kırgız ve diğer Müslüman grupların gözaltında tutulması Çin’in kendi iç meselesidir" sözlerini sarf etti.

Zirvede konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise terörizm sorunundan bahsederek, "Edebiyat ve kültür, toplumlarımıza olumlu bir aktivite sağlar, radikalleşmenin gençler arasında yayılmasını durdurur. Sri Lanka ziyaretim sırasında masum insanların hayatını alan terörün çirkin yüzüne tanık olduğum St. Anthony tapınağını ziyaret ettim. Terörizm tehlikesiyle mücadele etmek için tüm insani güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Terörizme teşvik, destek ve finansman sağlayan ülkeler sorumlu tutulmalıdır" dedi.

Bölgesel bir işbirliği örgütü olan SCO’nun ana işbirliği konusu güvenliktir. SCO ilk olarak 1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından ’ŞangayBeşlisi’ adıyla kurulmuştur. Daha sonra Özbekistan 2001 yılında gruba kabul edilerek örgütün adı Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) olarak değiştirilmiştir. Yıllarca süren gecikmenin ardından Hindistan ve Pakistan 2017’de resmi üye kabul edilmiştir.