0553 313 94 23

Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi başladı

Avrasya’daki siyasi, ekonomik ve güvenlik gruplarının liderlerini bir araya getiren Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:10
Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi başladı

Avrasya’daki siyasi, ekonomik ve güvenlik gruplarının liderlerini bir araya getiren Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te başladı.


Şangay İşbirliği Örgütü’nün (SCO) 19’uncu Liderler Zirvesi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bugün başladı. Zirveye Kırgızistan, Rusya, Kazakistan, Tacikistan, Hindistanve Pakistan’ın yanı sıra gözlemci statüsünde Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan devlet başkanları katılıyor. Toplantı salonuna gelen devlet başkanları önce dar kapsamda bir görüşme gerçekleştirdi, sonrasında geniş kapsamda görüşmelere geçildi.


Pakistan ve Hindistan arasında bu yılın başlarında gerçekleşen sıkıntılar yüzünden Başbakan Narendra Modi ve Pakistanlı mevkidaşı Imran Khan’ın ikili görüşme yapma planları bulunmuyor. Başbakan Danışmanları Modi’nin Başbakan Khan’la görüşmeyeceğini ve ayrıca Modi’nin zirveye gelirken Pakistan hava sahasından uzak duracağını, Bişkek’e Umman ve İran üzerinden geleceğini bildirmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Modi’nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ev sahibi, Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Jeenbekov ile ikili görüşmelerde bulunmayı planlıyor.


Ev sahibi olarak Jeenbekov herkesle ikili görüşmeler yapıyor. Jeenbekov Xi ile yaptığı görüşmede, "Tayvan Çin’in ayrılmaz bir parçası ve Kırgız tarafı bu konuda Çin’i destekliyor" ve "Sincan’daki etnik Kırgız ve diğer Müslüman grupların gözaltında tutulması Çin’in kendi iç meselesidir" sözlerini sarf etti.


Zirvede konuşan Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise terörizm sorunundan bahsederek, "Edebiyat ve kültür, toplumlarımıza olumlu bir aktivite sağlar, radikalleşmenin gençler arasında yayılmasını durdurur. Sri Lanka ziyaretim sırasında masum insanların hayatını alan terörün çirkin yüzüne tanık olduğum St. Anthony tapınağını ziyaret ettim. Terörizm tehlikesiyle mücadele etmek için tüm insani güçlerin bir araya gelmesi gerekiyor. Terörizme teşvik, destek ve finansman sağlayan ülkeler sorumlu tutulmalıdır" dedi.


Bölgesel bir işbirliği örgütü olan SCO’nun ana işbirliği konusu güvenliktir. SCO ilk olarak 1996’da Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan tarafından ’ŞangayBeşlisi’ adıyla kurulmuştur. Daha sonra Özbekistan 2001 yılında gruba kabul edilerek örgütün adı Şangay İşbirliği Örgütü (SCO) olarak değiştirilmiştir. Yıllarca süren gecikmenin ardından Hindistan ve Pakistan 2017’de resmi üye kabul edilmiştir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:10
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wesley Moraes, Aston Villa'da
    1. Wesley Moraes, Aston Villa'da
    2. Yeni Asya FETÖ’nün izinde! 15 Temmuz..
    3. MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde..
    4. Esad rejimi ateşkese yine uymadı!
    5. Asrın bitkisinde hasat başladı
    6. Kaza sonrası yardım için duran..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    8. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    9. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    10. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    11. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    12. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    13. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    14. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    15. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    16. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    17. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    18. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    19. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    20. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    21. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    22. "Her türlü sendikal baskının..
    23. Minik öğrencilerin gösterisi duygu..
    24. Rektör Aldemir; “Malgaç Baskını şanlı..
    25. Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı..
    26. Binali Yıldırım istedi, emekli..
    27. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
    28. Çarptığı motosikletli ölen kadın..
    29. Düzce Belediyesi mühürledi
    30. Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret..
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!