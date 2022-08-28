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Yerel Sandıktan 'Evet' çıktı
Yerel

Sandıktan 'Evet' çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti. Sandıktan 'Evet' kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 23:42:00 - 2022-08-28 23:46:42
Sandıktan 'Evet' çıktı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde referandum gerçekleşti. Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi’nin Perşembe beldesi sınırlarına geçmesi için yapılan referandum da her iki yerden sandıktan 'Evet' kararı çıktı.

Perşembe Belediyesi himayesine geçmek için referanduma giden Yazıbaşı köyü Merkez Mahallesi’nde 1001 No'lu sandıktan 9 Geçersiz, 101 Evet, 72 Hayır oyu çıktı. Böylelikle Yazıbaşı Köyü Merkez Mahallesi Perşembe beldesi sınırlarına dahil oldu.

Kayıkçılar köyü de 'evet' dedi

1500 nüfuslu Kayıkçılar köyü belediye sınırlarına bağlanması için bugün yapılan seçimde 518’ si ‘Evet’ , 278’i ise ‘Hayır’ oyu kullandı.

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