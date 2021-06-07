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Siyaset Sandıktan AK Parti çıktı! Özhaseki: Erken seçim çığırtkanlarına duyurulur
Siyaset

Sandıktan AK Parti çıktı! Özhaseki: Erken seçim çığırtkanlarına duyurulur

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinin Güney beldesinde dün yapılan seçimlerde AK Partili Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. AK Partili Mehmet Özhaseki, seçim sonuçlarını değerlendirerek, "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-07 07:48:00 -
Sandıktan AK Parti çıktı! Özhaseki: Erken seçim çığırtkanlarına duyurulur

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nüfusunun 5 binin altına düşmesinin ardından belde statüsünden çıkarılan Güney, bölge sakinlerinin çabasıyla yeniden belde statüsüne kavuştu. 7 yıl aradan sonra ilk kez seçimlerin yapıldığı beldede, AK Parti'nin adayı Erol Karabacak 1021 oy alarak seçimi kazandı. Bu gelişmenin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Güney beldesinin seçiminin sonuçlarını değerlendirdi.

Özhaseki, Twitter hesabından seçim sonuçlarını paylaşarak, "Erken seçim çığırtkanlığı yapanlara duyurulur" ifadelerini kullandı. Özhaseki, beldedeki seçimde Cumhur İttifakı'nın oy oranını ise yüzde 63,6 olduğunu belirtti.

Yapılan oylama sonucuna göre AK Parti 1021, Büyük Birlik Partisi (BBP) 504, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 29, İYİ Parti 23, Gelecek Partisi 17, Yeniden Refah Partisi 7, Saadet Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) adayı 1 oy alırken, geçersiz oy sayısı ise 103 oldu. Bin 830 seçmenin olduğu beldede bin 704 kişi sandık başına gitti. Kullanılan oylardan 103'ü geçersiz sayılırken, 126 kişi ise oy kullanmadı. Bu sonucu göre belde seçime katılım oranı yaklaşık yüzden 87 oldu.

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Yorumlar

Doğrucu davud

M. Özhaseki sayende Ankara'yı AKP kaybetti şimdi çıkmış twit atıyorsun. Afyon'un küçük bir beldesi tüm Türkiye'yi mi kapsıyor? Kaldıki Güney kasabasına kaç bakan milletvekili gitti? Ne kadar ne dağıtıldı? O seçim Batıda ya da en doğuda olsaydı AKP kazanır mıydı? Artık fosil isimler istemiyoruz. Lütfen istifa edin. Artık temiz hak ve adaleti gözeten insanları davet edin. Kendisi gelenleri değil...
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Dede

o zaman yapin erken secimi bakalim noluyo
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