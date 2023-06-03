Sandıkta tokadı yiyen Cem Yılmaz kendini işe verdi! Bay Kemal için oy istemişti...

Yaptığı siyasi yorumlarla her daim gündemde kalmak isteyen oyuncu Cem Yılmaz, rezil dizisi Erşan Kuneri'nin yeni bölümlerini yazdığını sosyal medyada paylaştı. Seçim döneminde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine propaganda yapmaktan geri duymayan oyuncu Yılmaz, ümidini keserek kendini işine verdi...

Oyuncu Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Netflix için yazdığı "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezon senaryosunu tamamladığını duyurdu. Yılmaz açıklamasında "Evet 3 aydır bu masanın köşesinde şu ipadcağzım ile ekmeğimi yine taştan çıkardım… Tam 320 sayfa, 8 bölüm Erşan Kuneri yazdım. Bu gece bitirdim. Mutluyum" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz son dönemde Erşan Kuneri dizisinin ikinci sezon senaryosunu yazmak için kampa girmişti. Geçen haftalarda anne ve babasının Asos’taki yazlığına giden Yılmaz, bir süre kafa dinleyip senaryoya odaklanmıştı.

Cem Yılmaz Netflix için yazdığı "Erşan Kuneri" dizisinin ikinci sezon çekimlerine hazırlanıyor. Ünlü komedyen sonunda müjdeyi verdi ve senaryoyu tamamladığını açıkladı.

Dizide Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Bülent Şakrak, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya‘nın yanı sıra ikinci sezonda Ahsen Eroğlu, Bige Önal, Şükran Ovalı ve Bora Akkaş rol alacak

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