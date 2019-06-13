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Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekmeğe yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu.

13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
Sandıklı’da ekmeğe yüzde 50 zam

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ekmeğe yapılan yüzde 50 zam vatandaşların tepkisine neden oldu. 250 gramlık somun ekmeğin fiyatı bugünden itibaren ilçede 1 liradan 1 lira 50 kuruşa yükseldi.


Edinilen bilgiye göre, ekmek fiyatlarının Ekmek Fiyat Tespit Komisyonunda bulunan Afyonkarahisar İl Ticaret Müdürlüğü, Afyonkarahisar İl Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü, Sandıklı Belediyesi, Sandıklı Ticaret Odası, Sandıklı Esnaf Odası tarafından belirlendiği bildirildi. Yapılan zamla 250 gram ekmeğin fiyatı 1 liradan 1 lira 50 kuruşa, bin gramlık tava ekmek 4 liradan 5 liraya, bin 750 gramlık köy tipi ekmeğin fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi.


Ekmeğe yapılan zamma tepki gösteren vatandaşlardan Ahmet Çırağ, “İstanbul ve Ankara’da 1 lira 25 kuruşa satılırken Sandıklı gibi bir ilçede 1 lira 50 kuruş çok. Yüzde 50 zam gelmiş oldu. Emekliye verdiği yüzde 10. Zaten her şey ateş pahası. İki tane alıyorduk şimdi 1 tane alacağız” dedi.


Ekmek fırını sahibi Mustafa Polat, “Ekmeğe zam geldi doğru ama biz yaklaşık 4 yıldır ekmeğe zam almıyorduk. 4 senede de ekmek üretimindeki girdi fiyatları un fiyatları, işçi sigortaları, kağıt, sigorta gibi bütün girdilerde aşırı derecede artma olduğu için enflasyondan dolayı şuan ekmeğe yüzde 50 zam gelmiş gibi gözükse de 4 yıla böldüğümüzde yüzde 10 aslında. Tabi ki Allah vatandaşlarımıza kolaylık versin. Biz de istemezdik ekmeğe zam yapmak ama girdiler çok arttı. Geçen sene yaza kadar 1 çuvalını 75 liraya aldığımız un 120 ila 135 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 15:11
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