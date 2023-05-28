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Gündem Sandıklar kapandı! YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı
Gündem

Sandıklar kapandı! YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:15:00 - 2023-05-28 17:23:40
Sandıklar kapandı! YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı

Türkiye tercihini yaptı. İkinci tur seçimleri tamamlandı, saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Türkiye tercihini yaptı. İkinci tur seçimleri tamamlandı, saat 17:00 itibariyle sandıklar kapandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı.

Yener'in açıklamaları şöyle:

Bugün Cumhurbaşkanı oylamasının 2'nci turunu gerçekleştirmekteyiz. Vatandaşlarımız ilk turda olduğu gibi 2'nci turda da hem yurt içinde hem de yurt dışında seçimlere yoğun bir ilgi göstermektedir.

Sonuçların Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilerimize ve cumhurbaşkanı adaylarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şu ana kadar da seçimlerimiz sıkıntısız devam etmektedir. Tekrar Türk halkına hayırlı olmasını diliyorum.

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