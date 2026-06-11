İbn-i Sina, kış aylarında oldukça artan öksürük sorunundan kurtulmanız için en etkili olacak karışımı kitabında belirtmiş. Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boğazını temizleme ihtiyacı içerisinde bu refleksini kullanabilir. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmaktadır.