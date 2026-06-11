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Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı Yeni nesil teknik başarıyla uygulandı: Aortu yırtılan hastaya yapay damar çözümü BYD'nin Türkiye yatırımını kimin iptal ettiği belli oldu Türkiye üretimi yeni SUV Renault Boreal satışa sunuldu! 7 yıl garanti, hibrit motor, güçlü donanım! Dünya en değerli takımları belli oldu A milli takım devleri solladı Bu kadar taviz niye yahu! Galatasaray'dan Icardi'nin sözleşmesine iki özel madde
#1
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

Tıbbın öncülerinden İbn-i Sina'nın yaklaşık 1000 yıl önce kaleme aldığı El-Kanun fi't-Tıbb adlı eser, günümüzde de sağlık alanında ilham vermeye devam ediyor. Özellikle mevsim geçişlerinde sıkça yaşanan öksürük sorununa karşı önerdiği doğal reçeteler yeniden gündeme geldi. Kimyasal ilaçlara alternatif arayanların ilgisini çeken bu yöntemler, evde kolayca hazırlanabilen karışımlarla dikkat çekiyor. İşte şifa kaynağı o yöntemler...

#2
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

"Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri, yaptığı çalışmalarla tıp tarihine geçen ünlü alim İbn-i Sina'nın tarifleri her derde deva oluyor. Sağlık için doğal tarifleri tercih eden kişiler İbn-i Sina'nın verdiği tarifleri sık sık kullanıyor.

#3
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

İbn-i Sina, kış aylarında oldukça artan öksürük sorunundan kurtulmanız için en etkili olacak karışımı kitabında belirtmiş. Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir. Genel olarak herkes belirli zamanlarda boğazını temizleme ihtiyacı içerisinde bu refleksini kullanabilir. Artan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar öksürük krizlerine neden olmaktadır.

#4
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

Yaşam kalitesini oldukça düşüren bu durumdan kurtulmak için öksürüğe iyi gelecek ve boğazı tahriş etmeyecek karışımları uygulamakta fayda vardır. Ancak geçmeyen öksürüğünüz varsa mutlaka doktora danışmanız gerekmektedir.

#5
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

Büyük tıp insanı İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı 'El Kanun Fi' Tıbb' eserinde bahsettiği tariflerden ilki keten tohumu ve bal karışımıdır. YAPILIŞI Keten tohumunu biraz kavurun ve daha sonra bal ile yoğurun. Elde ettiğiniz karışımı bir kavanozda saklayabilirsiniz. Bu karışımı, öksürüğünüz artmaya başladığında günde bir çay kaşığı olacak şekilde tüketebilirsiniz.

#6
Foto - Boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden... Hekimlerin pirinden öksürüğün ilacı

Soyulmuş salatalık tohumu, soyulmuş badem, hatmi tohumu, ede gümeci tohumu, zamk, kitre zamkı, soyulmuş ayva çekirdeği, meyan kökü, ökse otu, kuru üzüm ve nişastayı bir kap içerisinde pişirin. Ardından üzerine kaynatılmış üzüm suyu ilave edin ve karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı sabah uyandığınızda ve akşam yatmadan önce birer fincan için. İbn-i Sina'nın tarifiyle şifa olsun...

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