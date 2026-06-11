Yeni nesil teknik başarıyla uygulandı: Aortu yırtılan hastaya yapay damar çözümü

ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM: Aort kapağı değiştirilip damarlarına eklenen 90 santimetrelik yapay damarla hayata tutunan Aydın Özçelik ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, “Bundan 9 ay önce aniden rahatsızlandım, hipertansiyon vardı bende. Fakat bilincinde değildim. Aniden rahatsızlanıp aort damarım yırtılmış. Beni Hatay’dan Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler ve geldiğimde çok kötü durumdaydım. İlk ameliyatımda tansiyonumun dengelenememesinden dolayı kalp kapağımı değiştirememişler, yama yapılmış. Bu 4-5 ay içerisinde tekrardan rahatsızlığım devam etti. Nefes darlığım, zorlanmam, yokuş yürüyememem gibi. Daha sonra tekrar Antep Şehir Hastanesi’ne Yusuf hocamıza başvurduk. Yusuf hocam rahatsızlığımı söyledi, dile getirdi. Kalp kapağım değişti mekanik kapak takıldı. Yapay damarla, aort damarım değişti, yapay damar takıldı ve boyun damarlarım da, şah damarım da kötü durumdaymış, boyun damarlarıma da işlem yapıldı. Yani çok teferruatlı, çok uzun bir ameliyat olmuş. 10 buçuk saat süren bir ameliyat. Sadece göğüs kafesimin açılması 3,5 saati bulmuş yani. Şimdi sağlığıma kavuştum hocama ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi.