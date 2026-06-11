Yeni nesil teknik başarıyla uygulandı: Aortu yırtılan hastaya yapay damar çözümü

Bunu da Türkiye'de ve dünyada yeni yeni kullanılan, yeni nesil greft tekniğiyle uyguladık. Bu greft tekniğiyle literatürde yapılan nadir vakalardandır. Oldukça sağlıklı ve güzel bir ameliyat geçti. Yaklaşık 10 saat civarı sürdü ameliyatımız. Bu ameliyatın bir kısmını açık yöntemle, cerrahi olarak değiştirdik; diğer kısmını da anjiyografi ünitesinde kapalı yöntemle hem beyne ve boyna giden damarları hem de diğer iç organlara giden damarları da anjiyografi yöntemlerle yaptık. Hibrit bir yöntemdir. Literatürdeki adı ‘Hibrit Frozen Elephant Trunk’ tekniği olarak geçer ve bütün aortun, aort kapak dahil değiştiği büyük bir ameliyattır. Sonuçların başarılı olmasından da mutluyuz. Hastamızı bugün itibarıyla taburcu edeceğiz. Yaklaşık 10 gün önce ameliyat ettik. Bir gün, iki gün kadar yoğun bakımda tuttuk. 7-8 gün servis takibi oldu. Bu kadar büyük bir ameliyat için aslına bakarsanız oldukça kısa bir süre yatışı oldu. Standart açık kalp ameliyatlarımızda da yaklaşık bu sürelerde taburcu ederiz. Bu kadar hızlı taburcu olması da yüz güldürücü tabii” dedi.