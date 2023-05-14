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Gündem Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj
Gündem

Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj

Yeniakit Publisher
2023-05-14 17:07:00 -
Sandıklar kapandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk mesaj

Türkiye tarihi seçimini yaptı sandıklar kapandı. Sayıma başlanan seçimle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk mesaj geldi.

Türkiye tarihi seçimini yaptı sandıklar kapandı. Sayıma başlanan seçimle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk mesaj geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım...

Oy verme işlemi ülkemiz genelinde, hamdolsun, demokrasimize yakışır bir şekilde tamamlandı. Şimdi, her zaman olduğu gibi sandıklara sıkı sıkıya sahip çıkma vakti. Sonuçlar kesinleşinceye kadar milletimizin iradesini korumaya devam!..

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