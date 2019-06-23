Sandıklar kapandı! CHP'den dikkat çeken paylaşım İstanbul'da oy verme işleminin tamamlanmasının ardından CHP'li aday Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Seçim sonuçlarını CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. 23 Haziran İstanbul seçim sonuçlarını CHP Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden Ekrem İmamoğlu'ndan ilk fotoğraf geldi. Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Instagram hesabından paylaştı. Fotoğrafta İmamoğlu'na, Tunç Soyer'in yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu eşlik ediyor.

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