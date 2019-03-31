Sandıklar açılıyor! İşte Rize’de son durum
Rize'de yüz binlerce vatandaş yerel seçimleri için oy kullandı. İşte sandıkların açıklanmaya başlandığı Rize’de son durum...31 Mart 2019 Pazar 19:54
Türkiye'nin 81 ilinde vatandaşlar sandık başına gitti. Rize halkı da, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı ve muhtar adayı için tercihini yaptı.
Rize seçmeni kendi ilindeki seçim sonuçlarını sorguluyor ve hangi belediye başkan adayının önde olduğunu merak ediyor.
İşte Rize seçim sonuçları ve oy oranları...
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