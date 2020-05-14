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Aktüel

Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede yaşayan yetim çocukların hepsini baştan aşağı giyindirerek sevinmelerini sağladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 17:16:28 -
Sandıkçı yetim çocukları sevindirdi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede yaşayan yetim çocukların hepsini baştan aşağı giyindirerek sevinmelerini sağladı.


Ülke olarak zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde sosyal yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren, kapı kapı ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya devam eden Canik Belediyesi, Ramazan ayının 15. gününün yetim günü olarak kutlanması nedeniyle ilçedeki bütün yetim çocukların bayram öncesi giyinmelerini sağlayarak, çeşitli hediyelerle sevindirdi.


Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini sunmaya devam edeceklerini belirten Başkan Sandıkçı, “Çocuklarımız geleceğimiz. Özellikle yetim çocuklarımızın sevgiye, şefkate daha çok ihtiyaçları var. Aile ve Sosyal Yardım Birimimiz, sivil toplum örgütleri ve Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile birlikte tespit çalışmalarının ardından ulaşılan yetim çocuklarımızın yüzlerinde bir nebze de olsa tebessüme sebep olmak, devletimizin yanlarında olduğunu hissetmelerini sağlamak istedik. Öksüz ve yetim kalmış bir peygamberin ümmeti olarak, milletimize layık olabilmek için onların hizmetkarı olmaya, her zaman mazlumun, ihtiyaç sahibinin, fakirin, yetimin, öksüzün, yaşlının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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