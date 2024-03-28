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Gündem Sandık görevlileri iftar saatinde mola verebilecek mi? YSK'dan açıklama
Gündem

Sandık görevlileri iftar saatinde mola verebilecek mi? YSK'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-28 19:09:00 -
Sandık görevlileri iftar saatinde mola verebilecek mi? YSK'dan açıklama

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminde iftar saatinde kısa bir mola verilip verilemeyeceği hususunda açıklama yaparak "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu anımsatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

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