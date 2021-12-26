‘Sandık gelmeden dolar düşmez’ diyerek rezil olan Kılıçdaroğlu şimdi bakın ne diyor!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, döviz kurunun balon gibi şişerken umurunda değil, düştüğünde ise ‘dolar baronu’ gibi rahatsız oldu. TL köpükle değer kaybederken adeta bayram yapan Kılıçdaroğlu, TL’nin değer kazanması karşısında ise “hesabını soracağım” söylemini dile getirmeye başladı.

Vatandaşı rahatlatan karar KK’yı yine memnun etmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TL mevduatları için yeni düzenlemeleri duyurmasıyla döviz kurunda yaşanan sert düşüşle birlikte Türkiye’deki ekonomik rahatlamadan Kemal Kılıçdaroğlu yine rahatsız oldu. Kılıçdaroğlu’nun vatandaşları rahatlatan karardan memnuniyet duyması gerekirken aksine “hesap soracağım” ifadeleri kendi tabanını da rahatsız ediyor.

“Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz”

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay’a konuşan Kemal Kılılçdaroğlu, "Öncelikle Meclis’te bunun araştırılmasını isteyeceğiz. Arkadaşlar hazırlıklarını yaptılar. Geçmişte 128 milyar doların peşine düştüğümüz gibi 20 Aralık gecesinin de hesabını soracağız. Akıldışı, güven ortamını tümüyle ortadan kaldıran bir adım daha attılar. Bunun bedelini millet ödeyecek.” diye konuştu.