  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu
Gündem

Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:01:00 -
Sandık başında siyasi şov! Portakal'a suç duyurusu

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullandığı zarfı sandığa atarken "zafer işareti" yapıp fotoğraf çektiren sunucu Fatih Portakal ve Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti adına suç duyurusunda bulunan avukat Arif Yeğen, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Fatih Portakal'ın, Müşerref Hepkon İlkokulu 1032 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra zarfı sandığa atarken seçim propagandası niteliğinde "zafer işareti" ile fotoğraf çektirmesinin, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin de aynı işareti yapıp poz vermesinin seçim kanununa aykırı olduğunu belirtti.

Dilekçede, bahse konu işaretin Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 135 sayılı genelgesine aykırı olduğunu savunan Yeğen, sunucu Portakal ve sandık kurulu üyesi Y.D. hakkında kamu davası açılması talebinde bulundu.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına da dilekçe veren Yeğen, Yeşil Sol Parti sandık kurulu üyesi Y.D'nin seçimdeki görevinden azledilmesini talep etti.

Dev şirketleri bir bir iflas eden Almanya'yı Türkiye'nin başkanı, Erdoğan korkusu sardı: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz
Dev şirketleri bir bir iflas eden Almanya'yı Türkiye'nin başkanı, Erdoğan korkusu sardı: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dev şirketleri bir bir iflas eden Almanya'yı Türkiye'nin başkanı, Erdoğan korkusu sardı: Seçimi kazanırsa pek iyi olmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanırken bağırdı! Herkes şaştı kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanırken bağırdı! Herkes şaştı kaldı

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanırken bağırdı! Herkes şaştı kaldı

Oyunu kullanan Temel'den açıklama
Oyunu kullanan Temel'den açıklama

Gündem

Oyunu kullanan Temel'den açıklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23