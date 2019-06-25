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Sandığı küçümsemem diyen Bakan Soylu eleştirilere cevap verdi!

Kendisinin sözleriyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Sandığı küçümsemem, Ömrümüz sandık için mücadeleyle geçti. Aynı zamanda sandıkla buraya gelmiş birisiyim. Sayın İmamoğlu'na yönelik sözlerim siyasal eleştiri anlamına gelir...” dedi.

25 Haziran 2019 Salı 09:59
Sandığı küçümsemem diyen Bakan Soylu eleştirilere cevap verdi!

Habertürk'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu programa telefonla bağlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözlerine açıklık getirdi.

Bakan Soylu şöyle konuştu:

Dün itibarıyla seçim bitmiştir. Bu konudaki değerlendirmeler ortadadır. Bugün bana sorulan soru karşısında verdiğim cevap şudur. Şuna çok üzülürüm. Yaklaşık 50 güne yakın İstanbul'da sokak sokak gezdik. Bazen 18, bazen günde 20 saat. Ömrümüz milletimizin ayağına gitmekle geçti. Nagehan Hanım bir şey dedi, 'sandığı küçümsemek' dedi. Birçok meselede kendisini düzeltmeye çalıştım. Söylediğim cümle şu, seçim sonuçlarıyla ilgili soru sorduklarında çok net olarak; 31 Mart sonrası olan olaylarda kıyamet koparanlar ve antidemokratiklikle, hukuksuzlukla suçlayanlar dün akşam sevinç çığlıkları atıyorlardı. Geçmişinde diktatörlük olanların demokrasiyi hazmetmeleri kolay değil. Hayatımızda kaybetmişliklerimiz de, kazanmışlıklarımız da var. Dünyayı yıkmıyoruz biz. Aramızdaki fark bu. Bu seçim sonucunu Türk demokrasisi açısından önemli bir sonuç olarak gördüğümü, 31 Mart'ta söylenenlerin haksızlık olduğunu, bir hak arama noktasını çok galiz eleştirilerle karşı karşıya bırakıldığını ifade ediyorum. Bu seçimle ilgili değerlendirmem. Oradaki temel eleştirimi elbette ortaya koyarım. Ardından şunu söyledim, elbette ki işimiz zor dedim, espriyle karışık. Hakikaten valiye söylenmemesi gereken bir sözü ortaya koydu. Bundan sonra kadına şiddet, doktora şiddet dedim ve orada kaldım. İmamoğlu ile ilgili veya bir kişiyle ilgili değerlendirme ortaya koymak, Nagehan Hanım'ın sınırları dışındaysa elbette ben de o sınırlara uyayım. Böyle bir şey olur mu Allah rızası için.İstanbul'da böyle bir değerlendirme olmuş. İstanbul'un verdiği karar başımızın üstüne, buna söyleyecek bir şeyimiz yok. Diğer taraftan Valiye sözlü şiddeti içeren bir sonuç var. Bundan sonra doktora şiddet, kadına şiddet dedim. Nagehan Hanım'ın söylediği sözün, sandığı küçümsemek üzerine yanlış bir söz olduğunu tam da bu noktada 31 Mart'ta söylenenlerle, Türkiye'de bu haksızlığın nasıl ortaya çıktığının altını çizdim. Valiyi korumak da benim temel görevimdir. Neticede böyle bir kişi belediye başkanı seçilmiştir diye eleştirimi ortaya koymak, bir dokunulmazlık varsa onu da bilelim. Bu bir siyasal eleştiri anlamına gelir. Bu sandığı küçümsemek sözü bana yapılan bir isnattır.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:59
  1. Habertürk
  2. Didem Arslan Yılmaz
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  5. Ekrem İmamoğlu

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