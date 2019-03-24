Sanders’ten Siyonist lobisini çıldırtan ziyaret

Washington'da başlayacak ve 3 gün sürecek Yahudi Lobisi AIPAC'ın toplantısını boykot eden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin aday adaylarından Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, sürpriz bir şekilde Kaliforniya'daki bir İslam Merkezi'ni ziyaret etti. Sanders'in ziyareti Müslüman toplumunu sevindirirken; Yahudi lobisini ise kızdırdı. 77 yaşındaki Sanders'in ziyaretinin Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen ve 50 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısından sonra gelmesi dikkati çekti.

Sanders'ten destek açıklaması

İslam Merkezi'nde, Amerikan Müslüman topluluğuyla sohbet eden Sanders,2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde, başkan adaylarının Müslüman toplumla ilişkilerinin daha iyi seviyeye geleceğini söyledi. Sanders, 2016 yılındaki seçimlerde de aday adayı olmuş, ancak yapılan ön seçimlerde demokratların diğer başkanlık adayı Hillary Clinton'a karşı başarısız olmuştu.Sanders, kamuoyu yoklamalarının çoğuna göre Demokrat Parti'deki adaylık yarışında önde gelen liderlerden.Sanders, ABD Başkanı Trump'ı, İsrail'e verdiği ‘koşulsuz destekten'; İsrail'i ise, işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği baskı ve toprak gasbından dolayı eleştirmişti.

Yahudi Lobisi ve İsrail basını çıldırdı

Öte yandan, ABD'de Yahudi lobisi yanlısı haber sitelerinde ve televizyonlarda, AIPAC toplantısını boykot eden Sanders'i eleştiren çok sayıda haberyayınlandı.İsrail gazetelerinde de çıkan haberlerde de, Demokrat Parti'nin çizgisinde kayma olduğuna dikkat çekilerek, başta Sanders gibi toplantıyı boykot eden siyasilere karşı karalama kampanyası başlatıldı.Amerikan ve İsrail basınında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ‘işgal altındaki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacaklarını' açıklamasına da büyük destek var.