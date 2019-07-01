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Sandalye ile geldi, yürüyerek taburcu oldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde bir süredir ayaklarında ve bacaklarındaki ağrıdan dolayı hareket kısıtlılığı yaşayan ve yürümekte zorluk çeken 56 yaşındaki erkek hastaya perifer damar tıkanıklığı teşhisi konuldu.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:16
Sandalye ile geldi, yürüyerek taburcu oldu

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde bir süredir ayaklarında ve bacaklarındaki ağrıdan dolayı hareket kısıtlılığı yaşayan ve yürümekte zorluk çeken 56 yaşındaki erkek hastaya perifer damar tıkanıklığı teşhisi konuldu. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erdinç Öz tarafından anjiyografi kararı alınan hasta yaklaşık 30 dakika süren işlemin ardından sağlığına kavuştu.


Lokal anestezi uygulanarak ameliyata gerek kalmadan yapılan işlemde tıkanıklığın olduğu damara ilaçlı balon uygulaması yapılarak damarların açılması ve hastanın sağlığına kavuşması sağlanıyor. Bacak damarlarında gelişen perifer damar tıkanıklığının ölüme dahi yol açabildiğine dikkat çeken Uz. Dr. Erdinç Öz, "Bazı vakalarda balon tedavisinin önemli avantaj sağladığını belirterek özellikle ileri yaşta veya açık ameliyat olamayacak hastalardaki tıkanıklığı ilaçlı balon uygulamasıyla ortadan kaldırabiliyoruz" dedi.


Tecrübeli ve işinin ehli Anjiyografi Ünitesi ekibiyle birlikte tüm zorlu işlemlerin üstesinden geldiklerini ifade eden Uz. Dr. Erdinç Öz, “Başarıyla tamamlanan işlemin ardından hastanedeki tedavi sürecini tamamlayan hastamız sağlığına kavuşmuş ve yürüyerek taburcu edilmiştir” ifadelerini kullandı.


Her geçen gün yeni başarılara imza atan Anjiyografi Ünitesi Sorumlu Hemşiresi Kemal Tulay, 7 gün 24 saat gerek günlük ekibi gerekse de nöbet ekibiyle birlikte Çanakkale halkının hizmetinde olduklarını, bütün hastalara kendi yakınlarıymış gibi davranıp ilgilendiklerini dile getirdi.


Başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren anjiyografi ekibini tebrik eden Başhekim Op. Dr. Ufuk Tali ise her daim gelişmelerin ve yeniliklerin devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:16
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