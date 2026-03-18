Mağara havası beynini süngere çevirmiş! Karayılan: Ortadoğu yanarken Türkiye rahatsa bu Apo'nun sayesinde! İran'dan saldırılara karşı kritik jeoekonomik hamle ABD ve İsrail'i Hürmüz ile vurdu Özgür Özel ‘Sert kayaya çarptın oğlum!’ demişti: Olay tersine mi döndü? Sert kayaya çarptın Özgür: 20 milyon doları aldın mı almadın mı? Milli Savunma Bakanlığı: Adana'ya ikinci bir Patriot hava savunma sistemi kuruluyor MSB’den net cevap Doğu Akdeniz'de notam gerginliği Ekranlardaki ahlaksız içeriklere karşı düzenleme yapılması çağrısı! Ramazan Bayramı’nda ücretsiz ulaşım… Yine iftiralara sarıldı CHP, bindirme kıtalarla provokasyon peşinde İETT’de vukuatsız gün yok! Çarpışan arabalar gitti çarpışan otobüsler geldi
Sancaktepe'de korkunç kaza! Tırın altında kalan kadın feci şekilde can verdi
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Sancaktepe’de yolun karşısına geçmeye çalışırken dönüş yapan tırın altında kalarak sürüklenen kadın, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sancaktepe Hasanpaşa Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kavşaktan dönüş yapan tır, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya tırın altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, üzerinden kimlik çıkmayan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cansız bedeni morga kaldırılırken, tır sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kadının bir anda yola adım attığı; ardından manevra yapan tırın kör noktasında kalarak aracın altında sürüklendiği anlar yer aldı.

