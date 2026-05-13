  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'den Kaan alacaklardı: Çin ile anlaştılar, J-35 savaş uçağını alıyorlar Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor Bankacılık ve Turizm zirvesinde kritik buluşma: Körfezdeki savaşın etkileri ve Yaz Sezonu Stratejisi masaya yatırıldı Son mahsuller toplanıyor Bafra Ovası’nda hasat sonu Ülker’den Türk basketboluna güçlü destek Nükleer başlıkları olan ülkeden Türkiye'ye görülmemş teklif: Gelin siz de katılın
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor

Fibromiyalji, çoğu zaman dışarıdan fark edilmeyen ancak bireylerin yaşam kalitesini derinden etkileyen bir sağlık sorunu olarak milyonlarca insanın hayatında sessiz bir mücadeleye dönüşüyor. 12 Mayıs Fibromiyalji Farkındalık Günü kapsamında hayata geçirilen “Görünmeyen Ağrılar” Projesi ile bu görünmeyen yükü görünür kılmayı amaçladı.

#1
Foto - Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği iş birliğiyle Belgrad Ormanı’nda gerçekleştirilen etkinlik; uzman hekimleri, eczacıları, basın mensuplarını ve davetlileri doğanın iyileştirici atmosferinde bir araya getirdi. Etkinlik, bir buluşmanın ötesine geçerek fibromiyaljinin çok katmanlı etkilerine dikkat çeken bütünsel bir deneyim sundu. Doğayla temasın merkezde olduğu etkinlik, katılımcıların “Görünmeyen Ağrılar” kavramını duymakla kalmayıp hissetmelerine de olanak tanıdı. Katılımcılar, program kapsamındaki farkındalık yürüyüşünde fibromiyaljiyle yaşayan bireylerin çoğu zaman dile getirilemeyen mücadelesine sembolik olarak eşlik etti.

#2
Foto - Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise fibromiyaljinin günlük yaşamdaki etkilerini deneyimleten özel alanlar oldu. “Dikenli sandalye” kurgusu kaslarda hissedilen sürekli gerginliği simüle ederken, “ağır ütü” metaforu nesnelerin olduğundan daha ağır hissedilmesini deneyimletti. Sert klavye ve mouse düzeneği basit motor becerilerde yaşanan zorluklara dikkat çekerken, “yatağı taşıma” metaforu dinlenmeden uyanma hissini somutlaştırdı. Bu deneyim alanları, hastalığın görünmeyen etkilerini görünür ve hissedilir hale getirerek güçlü bir empati alanı oluşturdu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Görünmeyen Ağrılar” film gösterimi de hastalığın bireyler üzerindeki etkisini çarpıcı bir anlatımla ortaya koydu. Gösterimin ardından söz alan Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Işık Akgöl, fibromiyaljinin dünyada yüzde 2-4 sıklıkta görüldüğünü ve Türkiye’de bu oranın yüzde 8 oranında rapor edildiğini açıkladı. Dr. Akgöl; “Fibromiyalji, çoğunlukla kadınlarda görülür ve nadir olarak erkeklerde ve çocuklarda da görülebilir. Özellikle çocuklarda tanı akla zor gelir ve atlanabilir. Hastalık şu 4 ana şikayet ile karakterizedir: 6 aydan uzun süren kronik ve yaygın ağrı, uyku bozukluğu, fibrofog adı verilen konsantrasyon bozukluğu ve sistematik düşünmede güçlük ile seyreden bir tablo, duygu durumda bozulma ve sıklıkla depresyon, düşük enerji, kronik yorgunluk, tükenmişlik. Ağrıyı taşıyan nörolojik yollar ve ağrıyı beyinde işleyen merkezlerin bir ayarlama hatası var ve sonuçta aşırı duyarlılık hali ortaya çıkıyor” şeklinde konuştu.

#3
Foto - Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu ise hastalığa yönelik farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: “Attığımız her adım, milyonlarca insanın hayatındaki görünmeyen yükleri anlamaya yönelik bir farkındalık yolculuğu. Orzax olarak ticari büyümenin yanı sıra, toplumsal fayda yaratmayı da önceliklendiriyoruz. Fibromiyaljiyi yalnızca klinik bir tablo değil, aynı zamanda bir ‘anlaşılamama hikayesi’ olarak görüyoruz. Bu anlayışı, bilimsel çalışmalarımızla birleştirerek bireylerin yaşam kalitesini desteklemeyi hedefliyoruz.”

#4
Foto - Fibromiyalji 100 kişiden Sekizinde görülüyor: Görünmeyen ağrı sendromu hayatı zindan ediyor

“Görünmeyen Ağrılar” etkinliği, fibromiyaljiyle yaşayan bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları görünmez zorluklara dikkat çekerek toplumsal empatiyi güçlendirmeyi amacıyla düzenlendi. Orzax, bu çalışmayla yalnızca bir farkındalık gününe katkı sunmakla kalmıyor, uzun vadede daha güçlü bir toplumsal bilinç oluşturmayı hedefliyor. Bilimsel yaklaşımını toplumsal sorumluluk vizyonuyla birleştiren Orzax, bireylerin yaşam kalitesini destekleyen projeler geliştirmeyi sürdürürken; sağlığın yalnızca tedaviyle sınırlı kalmayıp, anlayış ve farkındalıkla da güçlendiğine dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı
Gündem

Bakan Fidan korkutan senaryoyu açıkladı

Al Jazeera kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Ateşkesin alternatifi, savaşa geri dönmek ve kimse b..
Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!
Siyaset

Ersan Şen CHP’ye kalkan olayım derken ekranda rezil oldu!

TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk olan Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'yi savunayım derken ekranlarda rezil oldu.

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı
Dünya

Eurovision'da İsrail sahneye çıkınca olanlar oldu! Neye uğradığını şaşırdı

2026 Eurovision Şarkı Yarışması’nın ilk yarı finalinde İsrail temsilcisinin sahneye çıkması salonda protestoya yol açtı. Seyirciler “soykırı..
Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru
Gündem

Canlı yayında cevabını almış! ‘Patili anne'den Başkan Erdoğan'a provokatif soru

"Patili anne" güzellemesiyle kutsal annelik kavramı ayaklar altına alan ve TRT tarafından kapının önüne koyulan Işıl Açıkkar’ın Başkan Recep..
Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan!
Gündem

Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan!

Özkan Yalım’ın ek ifadesinde adı geçenlerden Gamze Pamuk Ateşli, “Alçaksınız, acizsiniz, şerefsizsiniz!” başlıklı bir açıklama yayınlayarak ..
Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar
Gündem

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularını sızdırdılar! Operasyonda yakalandılar

Askeri Liselere Giriş Sınavı sorularının sızdırılması yönelik yürütülen soruşturmasında Ankara merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasy..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23