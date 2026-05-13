Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı! Türk tatlısı en iyisi seçildi!
Gastronomi alanında en prestijli platform olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini yayımladı.
Türkiye'nin zengin mutfağı, küresel çapta tescillenmeye devam ediyor. Dünya mutfaklarını uzman yorumları ve kullanıcı puanlamalarıyla değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini açıkladı. Anadolu lezzetleri de listenin üst sıralarında kendine yer bularak Türk mutfağının bu alandaki hakimiyetini bir kez daha gösterdi.
20. Chocolate soufflé - FRANSA
19. Kunāfah - MISIR
18. Bambalouni - TUNUS
17. Nutella crêpes - FRANSA
16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ
15. Carlota de limón - MEKSİKA
14. Pisang goreng - ENDONEZYA
13. Pavê - BREZİLYA
12. Kladdkaka - İSVEÇ
11. Cremolada - PERU
10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ
9. Tinginys - LİTVANYA
7. Tembleque - PORTO RİKO
6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE
5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE
4. Strudel - İTALYA
3. Gelato al pistacchio - İTALYA
2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE
1. Antakya künefesi - TÜRKİYE
