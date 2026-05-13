Dünyanın en iyi tatlıları listesi açıklandı! Türk tatlısı en iyisi seçildi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gastronomi alanında en prestijli platform olan TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini yayımladı.

Türkiye'nin zengin mutfağı, küresel çapta tescillenmeye devam ediyor. Dünya mutfaklarını uzman yorumları ve kullanıcı puanlamalarıyla değerlendiren gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Tatlıları" listesini açıkladı. Anadolu lezzetleri de listenin üst sıralarında kendine yer bularak Türk mutfağının bu alandaki hakimiyetini bir kez daha gösterdi.

20. Chocolate soufflé - FRANSA

19. Kunāfah - MISIR

18. Bambalouni - TUNUS

17. Nutella crêpes - FRANSA

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

15. Carlota de limón - MEKSİKA

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

13. Pavê - BREZİLYA

12. Kladdkaka - İSVEÇ

11. Cremolada - PERU

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

9. Tinginys - LİTVANYA

7. Tembleque - PORTO RİKO

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

4. Strudel - İTALYA

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE/ kaynak: haber7

