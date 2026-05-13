  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’den park sistemine bir darbe daha! CHP dikili ağaçları da kurutuyor “Yüzsüz Ağbaba, Ahlaksız Ağbaba” "Veli Ağbaba, Özgür Özel’i Bitirir" İspanya sayesinde AB ülkeleri tek tek İsrail’e yaptırım kararı alıyor! Trump kadın gazetecilere yine hakaret yağdırdı: Seni aptal insan... Veli Ağbaba ile adı geçen Gamze Pamuk Ateşli’den hodri meydan! Türkiye'de Siyoniste 'katil' demek suç sayıldı! ABD’nin bu hamlesi tanıdık geldi! Terör örgütü isim değiştiriyor En seçkin ve gizli birimlerini yollamış! Kartel operasyonlarının arkasından CIA çıktı! Tamar Tanrıyar’dan Kılıçdaroğlu’na Acil Çağrı: "Size Anlatacağım Çok Şey Var!" Terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon: Yüzlerce gözaltı var
Tarım Samsun’dan Rusya’ya ihraç ediliyor! Tarlada son mahsuller kaldı
Tarım

Samsun’dan Rusya’ya ihraç ediliyor! Tarlada son mahsuller kaldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Samsun’dan Rusya’ya ihraç ediliyor! Tarlada son mahsuller kaldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Nehri'nin verimli sularıyla beslenen Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna gelindi.

Beyaz lahana hasadı için tarlalara giren üreticiler son mahsulleri topluyor. Kışlık sebze hasadının ardından ovada yazlık çeşitlerin ekimine başlanacak.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, ovada lahana ekiminin 2025 yılının temmuz ayında başladığını söyledi.

Beyaz lahanaların erkenci çeşitlerinin eylül ve ekim ayında çıkmaya başladığını belirten Aşçı, "Bafra Ovası'nda çıkan geççi lahanalar mayısın sonuna kadar hasat edilmeye devam ediyor." dedi.

 

Adem Aşçı, Bafra Ovası'nda 2025 yılında 25 bin dekar alana beyaz lahana ekimi yapıldığına işaret ederek, "Dönüm başına lahanadan 6 ile 7 ton arasında verim alınıyor. Bu verim sonucunda yaklaşık 175 bin ton rekolte beklentimiz oldu." diye konuştu.

Aşçı, "Hasadın ilk zamanlarında 5 liradan satılan lahana, hasadın sonlarına doğru 10 lira ile 15 lira arasında gidiyor. Bafra Ovası'ndan çıkan lahana Karadeniz sahili başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesine sevk ediliyor. Rusya'ya ihracatımız var." ifadelerini kullandı.

Bafra Ovası'nda kışlık sebze hasadının sonuna geldiklerini vurgulayan Aşçı, yazlık çeşitler olarak örtü altı karpuz ve kavun çeşitlerinin ekiminin yanında, biber ve çeltik gibi ürünlerin ekileceğini aktardı.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23