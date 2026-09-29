Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın öldürüldüğü saldırıda 8 gözaltı

İstanbul Sancaktepe'de kokoreç ustası Bektaş Can'ın (47) hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı, biri yaşı küçük 8'e çıktı; şüpheliler adliyeye sevk edildi. Cinayet Büro Amirliğinin yürüttüğü soruşturmada saldırının, aynı iş yerinde daha önce yaşanan haraç alma tartışmasında meydana gelen yaralama olayının devamı olduğu belirlendi.

Olay, 26 Eylül Cumartesi günü saat 00.41 sıralarında Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle gelen iki kişi, seyyar kokoreç tezgâhına ateş açtı. Tezgâhın başındaki Bektaş Can vurularak hayatını kaybetti, saldırganlar hızla kaçtı. Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet Şile Ömerli mevkiinde terk edildi

Cinayet Büro Amirliğinin başlattığı çalışmada polis ekipleri, kaçan şüphelileri güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden yaklaşık 40 kilometre boyunca izledi. Benzini biten ve plakası sökülmüş olan motosikletin Kuzey Marmara Otoyolu Şile Ömerli mevkiinde terk edildiği tespit edildi. Motosikleti bırakan şüphelilerin yakındaki bir benzin istasyonuna yürüdüğü, buradan başka bir araçla uzaklaştığı belirlendi.

İzi sürülen şüphelilerden motosikleti kullanan ve olayda silah kullanan kişi, 24 saat içinde gözaltına alındı.

Bayrampaşa, Pendik, Beykoz ve Kocaeli'nde operasyon

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilerek sorgulanan şüphelilerin ifadeleri üzerine, onlara yardım ve yataklık yapan kişilerin isimleri tespit edildi. İstanbul'un Bayrampaşa, Pendik ve Beykoz ilçeleri ile Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda biri yaşı küçük 6 şüpheli daha yakalandı; olaydaki gözaltı sayısı böylece 8'e ulaştı.

Soruşturmada yakalanan kişilerin haraç ve çete bağlantıları deşifre edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si Cinayet Büro Amirliğinden, yaşı küçük şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.