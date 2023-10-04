  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu haberi yazan bulunup sebebi sorulmalı! Bir kere bile PKK denilmeyen bombalı saldırı metni...

Vatanseverlik nedir bilir misin Fatih? Teröristlere üzülen Ayşenur Arslan'a sahip çıktı

Abaya yasağına tepki! Bundan sonra Fransa'da nefesler tutuldu: Paris'te öğrenciler okul girişini kapattı

ABD geri çekildi: Sırbistan, Kosova sınırından askerlerini çekmeye başladı! flaş açıklamalar

'Gıybet' üzerine muazzam bir kıssa! Okçular tepesini terk eden sahabeler kimlerdi?

Devlet Bahçeli'den Süleyman Soylu açıklaması!

Hatay'daki konteynerda depremzedeleri elektrik çarptı! İddia Türkiye gündeminde: Yine yalan çıktı

Türkiye'nin kapısında bekleyen İsveç: Bu onların kararı!

140 kilometre güneybatısındaki yerde! 104 yaşında o kadın Guinnes Rekorlar kitabına girdi: İfadesi şaşkına çevirdi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Yerel Sancaktepe'de hayatını kaybeden üç kardeşin son anları kamerada
Yerel

Sancaktepe'de hayatını kaybeden üç kardeşin son anları kamerada

Yeniakit Publisher
2023-10-04 09:06:00 - 2023-10-04 09:41:09

Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni, inşaatın su dolu temelinde bulundu. Üç kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de geçtiğimiz gün saat 17.00 sıralarında 3 çocuk kayboldu. Sokakta oyun oynayan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerden haber alınamaması üzerine ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki bir inşaatta çalışan güvenlik görevlisinin çocuk cesedi gördüğü yönünde verdiği ihbarla polis ve itfaiye ekipleri, su dolu inşaat temelinde çalışma başlattı.

 3 kardeşin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Yapılan çalışma sonrası oyun oynarken kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedeni su dolu inşaatın temelinde bulundu. 3 kardeşin son anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul’da meteor düştüğü anlar güvenlik kameralarında
İstanbul’da meteor düştüğü anlar güvenlik kameralarında

Yerel

İstanbul’da meteor düştüğü anlar güvenlik kameralarında


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?
Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?

Gündem

Güvenlik kameraları hırsızlar için caydırıcı mı?

Hem çalıyor hem güvenlik kamerasının önünde yiyor! Köstebeğin gülümseten videosu
Hem çalıyor hem güvenlik kamerasının önünde yiyor! Köstebeğin gülümseten videosu

Sosyal Medya

Hem çalıyor hem güvenlik kamerasının önünde yiyor! Köstebeğin gülümseten videosu

Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında
Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında

Yerel

Kahramanmaraş'ta trafik kazası güvenlik kamerasında

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23