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Aktüel Sancaktepe'de bin 175 kaçak deterjan ele geçirildi
Aktüel

Sancaktepe'de bin 175 kaçak deterjan ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-09 15:02:51 -
Sancaktepe'de bin 175 kaçak deterjan ele geçirildi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de kaçak deterjan imalathanesine düzenlenen operasyonda satışa hazır bin 175 deterjan ele geçirildi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eyüp Sultan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bulunan bir sokak içerisinde kaçak deterjan imalathanesi bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, iş yerinde yaptığı aramada 294 koli içerisinde bulunan satışa hazır bin 175 kaçak deterjan, 312 şampuan, 3 bin 861 boş deterjan kutusu, 2 bin 470 boş koli, 800 deterjan markası etiketine el koydu.

Ele geçirilen ürünlerden, bilirkişi incelemesi için birer numune örneği alınırken, geri kalan ürünler Milli Emlak Yediemin deposuna konuldu.

Hakkında “6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet” suçundan işlem yapılan iş yeri sahibi Ali K, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.

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