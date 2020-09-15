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Aktüel Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı
Aktüel

Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 03:06:55 -
Sancaktepe'de 5 katlı bina boşaltıldı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de 5 katlı bina, yan tarafta bulunan inşaat alanındaki toprak kayması nedeniyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahmangazi Mahallesi Kasım Sokak'ta inşaat çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekiplerince bina ve inşaatın çevresine güvenlik şeridi çekildi.

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