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Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu

Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl, "Her Kitap Bir Nefestir" sloganı ile 7’incisi düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarının açılışı yoğun katılım altında gerçekleşti.

23 Eylül 2018 Pazar 11:58
Sancaktepe Kitap Fuarı kitapseverlerle buluştu

 Sebahattin Ayan  İstanbul  Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl, "Her Kitap Bir Nefestir" sloganı ile 7’incisi düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarının açılışı yoğun katılım altında gerçekleşti. Kent Meydan Park’ta düzenlenen Sancaktepe Kitap Fuarı’nda bu yıl birçok yazar ve şair, söyleşi, şiir dinletisi ve imza günleri ile okurlarıyla bir araya gelecek.

GELECEK BİLGİYLE HAZIRLANIR

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, kitap fuarlarının bilgi paylaşımı için etkin yollardan biri olduğunu belirterek, “Zengin kültür dünyamızı tanıtmak ve gelecek nesillere taşımak için çalışıyoruz. Gençlerimize çok önem veriyoruz, çünkü geleceğimizin onlar olduğu bilincindeyiz. Onların geleceğe donanımlı bireyler olarak hazırlanabilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bilgi evleri kuruyor, kütüphaneler açıyoruz. Çünkü gelecek bilgiyle hazırlanır. Kitap fuarları da, bilgi paylaşımı için en etkin yoldur. İşte bu yüzden Sancaktepe’de kitap fuarımızın yedincisini açtık” dedi.

Cuma günü ziyaretçilerine kapılarını açan fuar 30 Eylül tarihine kadar açık olacak. Kitapseverler fuarı 10 gün boyunca 10:00 -20:00 saatleri arasında ziyaret etme fırsatı bulacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 11:58
  1. İstanbul
  2. Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem
  3. Kitap Fuarı

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