Sanayinin liderleri, TOBB'da açıklanıyor!

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yapılan açıklamada, “Sanayinin Liderleri Programı, TOBB’a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 bin üreticinin makine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı’na kayıtlı verilerden derlenerek, yaklaşık 4 bin farklı ürün için üretim kapasitesine göre ilk üç hesaplanıyor. Bu listeye göre sektörel bazda birinci, ikinci ve üçüncü iller ile bir önceki yıla kıyasla sektörel bazda üretim kapasitesi değişim oranları belirleniyor” denildi.