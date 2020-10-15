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Ekonomi Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor
Ekonomi

Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesini kuruyoruz” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-15 10:18:00 -
Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor

14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında standardizasyon konusunda güncel gelişmelerin değerlendirileceği seminerde video konferans yoluyla konuşan Bakan Vanak, Türk sanayi ve teknoloji ekosisteminin gücüne güç katacak tarihi bir adım attıklarını belirtti. Varank, şunları kaydetti: “Son dönemin en kritik yapısal reformu hayata geçti. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Sanayileşme İcra Komitesi’ni kuruyoruz. Yani sanayi ve teknoloji politikalarının bugünü ve geleceği, devletimizin en üst makamı tarafından sahipleniliyor. Ekonomi tarihimizde böyle bir vizyon ilk defa hayata geçmiş olacak. Bu işin sekretaryasını Bakanlığımız üstlenecek. Bu Komitede, sanayimize seviye atlatacak ve ülkemizi geleceğe hazırlayacak kararlar, ilgili bakanlıklarla birlikte alınacak.”

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