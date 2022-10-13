Sanayiden bir iyi haber daha

Ekonomide atılım devam ediyor. Sanayiden ise güzel haberler geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık bazda yüzde 4.05 arttı.

Oranlar dikkat çekici

Endeksin ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla sanayinin ana sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 12.4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında yüzde 3.5 azalırken imalatta yüzde 2.2 arttığı gözlendi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta temmuzda ayına nazaran yüzde 2.4 artış gösterdi. Bu dönemde endeksin sanayinin ana sektörlerinden madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3.9 gerilerken imalatta yüzde 2.7, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımında yüzde 2.8 yükseldiği görüldü.

Tahminlerin altında kaldı

Ekonomistlerce takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ağustosta geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4 artacağı tahmin edilmişti. Arındırılmamış endeksin de yıllık bazda yüzde 6.6 artacağı öngörülmüştü. Üreticilerce sanayide ivmenin devam ettiği vurgulanıyor. 2022’nin geri kalanında da başarılı grafik ortaya konulacağı dile getiriliyor.

Perakende hacmi yükseldi

Sanayi gibi hizmet sektörü de güçlenip büyüyor. TÜİK verilerine göre ağustosta sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta bir önceki aya nispeten yüzde 3.7 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3.1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3.8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4.1 arttı. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta geçen yılın aynı ayına nispeten yüzde 9 artış kaydetti. Anılan dönemde gıda, içecek ve tütün satışlarının yüzde 11.5, gıda dışı satışların (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12.8 yükselirken otomotiv yakıtı satışlarının yüzde 4.3 düştüğü müşahede edildi.

Yüz güldüren veriler

Cari fiyatlarla perakende ciro, ağustosta geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 128.8 arttı. Anılan ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 119.4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 119.2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 174.3 yükseldi. Perakende ciro, ağustosta bir önceki aya oranla yüzde 7.6 artış gösterdi. Anılan ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 7.6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10.1, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 1.2 yükseliş kayda geçti.