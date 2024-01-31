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Yerel Sanayi'deki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu
Yerel

Sanayi'deki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-31 07:46:00 -

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.20 sularında küçük sanayi sitesindeki lastik dükkanında çıkan yangın, orman yangını söndürme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken iki otomobil de kül oldu.

Kozan’da küçük sanayi sitesinde Recep Çelik’e ait lastik satış dükkânında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü. İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangında hasar gördü.

Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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