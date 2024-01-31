Sanayi'deki yangında iş yeri ve iki otomobil kül oldu

Kozan’da küçük sanayi sitesinde Recep Çelik’e ait lastik satış dükkânında çıkan yangın AKOM ekiplerinin koordinasyonu, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürüde söndürüldü. İş yeri önünde bulunan araç lastikleri küle dönerken iş yeri yanında bulunan iki araç da yangında hasar gördü.

Üç itfaiye aracının, Kozan orman yangını söndürme ekiplerinin de 2 arazöz ve su tankıyla müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeni ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

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