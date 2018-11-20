Sanayide yeni dönem! Bakan müjdeli haberi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı ve "Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik" dedi.

Bakan Varank, "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

Ayrıntılar gelecek...