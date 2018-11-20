0553 313 94 23

Sanayide yeni dönem! Bakan müjdeli haberi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 17:20
Sanayide yeni dönem! Bakan müjdeli haberi verdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi Doktora Programı ile ilgili "33 üniversitenin, 77 farklı sanayi kuruluşuyla yaptığı iş birliği projeleri desteklenmeye hak kazandı" ifadelerini kullandı ve "Hedefimiz 500 doktora öğrencisiyle başlamaktı. Fakat nitelikli talep karşısında daha fazla öğrenci ve sanayicinin bu imkandan faydalanmasını istedik" dedi.

Bakan Varank, "Bursiyerlerimiz mezun olduktan sonra iş arama zahmetine girmeyecek, doktora yaptıkları alanda istihdam edilecekler. Böylelikle sanayide nitelikli bilgiyle katma değerli üretimin gerçekleşmesini sağlayacağız" dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:20
  1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  2. Sanayi Doktora Programı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş'taşeker pancarı alımı başladı
    1. Kahramanmaraş'taşeker pancarı alımı..
    2. TÜRKPA 8. Genel Kurulu
    3. Egzama ve sedef çocukların yaşama..
    4. Amerika'da asansörde mahsur kalan 6..
    5. ABD'de konut başlangıçları yükseldi
    6. Şanlıurfa'da üzerine çamaşır sepeti..
    7. Kabil'de din görevlilerini hedef..
    8. Kremlin, ABD'li senatörleri INTERPOL..
    9. Erbil'deki Mevlit Kandili programları
    10. PKK çocukları kalkan olarak kullanıyor
    11. İzmir'de serviste unutulan Alperen'in..
    12. Başkan Erdoğan'dan Lübnan'a..
    13. Yılmaz CHP'den ihraç edildi
    14. Rus ekonomisi 9 ayda yüzde 1,5 büyüdü
    15. Zonguldak'ta liseli Sedanur, dere..
    16. Terörist her şeyi itiraf etti: 9-10..
    17. Bursa'da kamyonetin çarptığı..
    18. İstinaf Mahkemesi, Yasin Börü ve 3..
    19. Cami onarımına "rahip"ten destek
    20. İsrail BM'nin Küresel Göç..
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı