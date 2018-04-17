Sanayide üretim yüzde 9.9 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2018 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 10,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,3 arttı.

Sanayi üretimine ilişkin veriler hakkında görüşlerini paylaşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 2017’nin ikinci yarısından itibaren sanayi istihdamında gözlenen pozitif katkının devam ettiğini aktardı. Elvan, söz konusu gelişmelerin büyümenin kompozisyonuna dair de olumlu işaretler verdiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Sanayi sektöründe istihdam bir önceki yılın aynı dönemine göre 293 bin kişi artarken, hizmetler sektöründeki artışlar da sürmektedir. Hizmetler sektörü istihdamında (inşaat dahil) 992 bin kişilik artış (mevsimsel düzeltilmiş) kaydedilmiştir. Tarım istihdamı da bu dönemde toplam istihdama pozitif katkı sağlamıştır. İstihdam verilerinin yanı sıra sanayi üretimi de güçlü yükselişini sürdürmüştür. Sanayi üretimi şubat ayında yüzde 9,9 artmıştır. Dolayısıyla yılın ilk iki ayında sanayi üretimi artışı ortalaması yaklaşık yüzde 11’i bulmuştur. Bu oran geçen yılın aynı dönemindeki oranın yaklaşık 3 katıdır.”

Şubat ayında imalat sanayisinde üretimin yüzde 10,4 arttığına dikkati çeken Elvan, sanayi üretiminin kompozisyonu dikkate alındığında ise tüketim malı, ara malı ve sermaye malı içinde en yüksek artışın yüzde 12,3 ile sermaye malı üretiminde gerçekleştiğini kaydetti.