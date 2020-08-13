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Ekonomi

Sanayide ikinci 500 bugün açıklanıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2019” araştırmasının sonuçlarını bugün açıklayacak.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 11:29:00 -
Sanayide ikinci 500 bugün açıklanıyor

Geçen yıl temmuz ayında açıklanan 2018 yılı verilerinde İSO İkinci 500 şirketlerinin, 2017 yılının ardından 2018 yılında da üretimden net satışlarda yüksek bir performans sergilediğine dikkat çekilmişti. Türkiye’nin KOBİ ölçeğindeki şirketlerinin röntgenini ortaya koyan İSO İkinci 500, 2018 yılında üretimden net satışlarını yüzde 27,8 gibi oldukça güçlü bir artışla 107,6 milyar liradan 137,5 milyar liraya yükselti. Bu artış 2017 yılında da yüzde 30,9 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşmişti.

Bugün açıklanacak olan verilerin 2019 yılına ait olmasından dolayı pandemi etkisinden uzak ve pozitif ağırlıklı yansıması bekleniyor. Geçen yılki İSO İkinci 500’ün bu yılki sıralamasında rakamlar eşliğinde 2018 yılında üretimden net satışlara göre birinciliği 413,7 milyon lira ile Bilkont Dış Ticaret ve Tekstil, ikinciliği 412,4 milyon lira ile ORMA Orman Mahsulleri ve üçüncülüğü 411,6 milyon lira ile Erişler Yem aldı.

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