Sanayide dijital dönüşüm hızlanacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ankara Sanayi Odası işbirliğiyle sanayide verimliliği artırmak ve dijital dönüşümü hızlandırmak için kurulan “ASO Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi”nin (ASO Model Fabrika) 13. Öğren Dönüş Programı Lansman toplantısı gerçekleştirildi. Ostim Konferans Salonunda gerçekleştirilen lansman toplantısına ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, OSTİM Başkanı Orhan Aydın ve ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek katıldı.

Model Fabrika, verimlilik kaygısı içerisinde olan işletmelerin israflarını ortadan kaldırmak ve verimliliklerini artırmak için kurulan yetkinlik merkezlerinde verilen “Deneyimsel Eğitimler” ve “Öğren & Dönüş” programlarıyla işletmelerin verimliliklerini arttırıyor.

“Bu etkinliklerimizi Ankara’da 13 OSB’nin hepsinde sırayla yapacağız”

Lansmanda konuşan ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, Ostim’in Türkiye’nin sanayi okulu olduğunu belirterek, “Özellikle burada olmak istedik ve bundan sonra da bu etkinliklerimizi Ankara’da 13 OSB’nin hepsinde sırayla yapacağız. Bence Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı şu ana kadar yaptığı en verimli ve en önemli konu bu, verimlilikle ilgili model fabrika. Kendi işletmemde AR-GE merkezim ve Tasarım Merkezi var Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı. Fakat bu Türkiye’nin çok büyük ihtiyacı. Biz mobilya sektöründeyiz, firmam da burada eğitim aldı. Aldığımız başarılar ve değişimler aslında çok ilginçti. Bunu göz ardı ediyoruz. Bu program kobiler için yapılan ve KOSGEB’in de desteğiyle yapılan bir program. Onun için bu çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Bu programı daha da yaymamız lazım”

Ata konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz değişik süreçlerden geçiyoruz. 2024 yılı daha zor olacak. Birincisi nitelikli eleman bulamıyoruz diyoruz, çalışacak personel bulamıyoruz diyoruz. Aslında bu program daha az insana mücadele verimliliği nasıl arttırılır ve dünya arenasında da nasıl mücadele edebilirizin bir programı. Buna hep beraber sahip çıkmamız lazım. Bu programı daha da yaymamız lazım.”

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Programın önemine değinen Ata, “Biliyorsunuz çok fazla destekler var, çok fazla etkinlikler var ama bu program gerçekten çok farklı. Eğer Türkiye bir sanayi devi olacaksa, üretim üssü olacaksa bu özellikle yalın üretimle ve verimlilikle çok iyi tanımamız ve bunu öncelikle iş yeri sahiplerinin daha sonra çalışanların da bunu anlaması gerekiyor. Benim şirketimde bile bunu zor anlattım. Çünkü günlük işleri çok yoğun, ayrı bir iş gibi, külfet gibi görüyorlar ama bu işe hep beraber sahip çıkalım ve büyütelim ki Türkiye’nin de önü açılsın” şekline konuştu.

Model fabrikaların Türk Sanayisi kalkınması için uğraştığına dikkati çeken ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek ise “Ankara Model Fabrika kurulduğu ilk günden bu yana Türk sanayisinin kalkınması ve kar etmesi için uğraşıyor. Eskiden bir ürünün fiyatını bulurken, maliyetimizi hesaplıyorduk. Maliyetin üzerine makul bir kar koyarak satışa sunuyorduk. Ancak dünya değişti, dünya artık bunu kabul etmiyor. Her ürünün dünyada ve o ülkenin toplumsal kalitesine oranla bir fiyatı var. O yüzden bizim karımızı arttırmamız gerekiyorsa yapacağımız tek şey maliyetlerimizi düşürmek. Yalın ve dijital dönüşüm de burası için olmazsa olmaz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar ise, "Verimlilik politikaları için bizim sahada en önemli uygulama aracımız Model Fabrikalar. Model Fabrikalar ile işletmelerimizin israfı önleme, iş akışlarını yalınlaştırma ve nihayetinde de verimliliklerini maksimize etmek üzere Model Fabrikalar onlara rehberlik ediyorlar" dedi.

Açıklanan 13. Öğren Dönüş Programı’nın sonuçları da dikkat çekti. Savunma Sanayii firmalarından birisi olan STM’nin de katıldığı programda firma, günlük üretim miktarında yüzde 400’lük bir artış gerçekleştirdi. Operatör başına üretkenlikteki artık ise yüzde 233 oldu.