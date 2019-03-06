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Sanayide "4 koldan 2023 atağı"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı', 'dijital dönüşüm' ve 'bölgesel kalkınma' olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz"- "Araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin başta uygun ve hızlı finansman olmak üzere tüm kaynaklara daha hızlı erişebildiği, paydaşlar arasındaki etkileşimin arttığı, yenilikçi her adımın ekonomik değer oluşturduğu yapısal dönüşümü hayata geçirmek üzere 5 yıllık kurumsal yol haritamızı hazırladık"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:03
Sanayide "4 koldan 2023 atağı"

ANKARA (AA) - CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedeflediklerini belirterek, "Bu doğrultuda, 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı', 'dijital dönüşüm' ve 'bölgesel kalkınma' olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan ve 2019-2023 yıllarını kapsayan 5 yıllık stratejik planının sunuşunda, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dijital teknolojilerin gelişmesiyle var olan üretim modellerinin ve tüketim alışkanlıklarının değiştiğine işaret eden Varank, geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı yeni dönemde, değişimi algılayan, dönüşümü doğru yöneten, akılcı ve pratik çözümler üretenlerin doğal olarak daha rekabetçi ve daha başarılı olduğunu bildirdi.

Varank, Türkiye'nin önemli paradigma değişikliklerini iyi değerlendirmesi, mevcut kabiliyetlerine uygun stratejiler belirlenmesi, varsa zayıf alanları tespit ederek potansiyelinin artırılması gerektiğini vurgulayarak, "milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunun önemine dikkati çekti.

Bakan Varank, "Türk sanayisinin üretimde yapısal dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve büyümeyi ülke geneline güçlü ve dengeli bir biçimde yaymayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, 'yüksek katma değerli üretim', 'sanayide verimlilik artışı', 'dijital dönüşüm' ve 'bölgesel kalkınma' olmak üzere 4 temel stratejimizi hayata geçiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni dönem kaynak ve zaman tasarrufu sağladı"

Yeni dönemde Ar-Ge ve Ür-Ge destekleri, yatırım teşvikleri ve bölgesel desteklerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesine toplanmış olmasının ciddi bir kaynak ve zaman tasarrufu sağladığını belirten Varank, doğru teknolojik ve finansal modellerle geleceğin bilim insanlarını, sanayicilerini ve girişimcilerini desteklemenin, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi için akademi ve sanayide ihtiyaç duyulan bilgi akışını Türkiye'ye yönlendirmenin gelecek dönemde de öncelikleri olacağını aktardı.

Varank, ülkenin her tarafında Ar-Ge kültürünü yaygınlaştırma, bu faaliyetler sonucunda elde edilen çıktıları sanayide hızlıca kullanma, etkin ve hızlı bir şekilde ticarileştirme çalışmalarının bakanlığın temel ekseni olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bürokrasinin azaltıldığı, süreçlerin daha anlaşılabilir ve daha sade hale geldiği, vatandaş ve sonuç odaklı kaliteli hizmet anlayışı temel felsefemizdir. Bu amaçla araştırmacılarımızın, girişimcilerimizin ve sanayicilerimizin başta uygun ve hızlı finansman olmak üzere tüm kaynaklara daha hızlı erişebildiği, paydaşlar arasındaki etkileşimin arttığı, yenilikçi her adımın ekonomik değer oluşturduğu yapısal dönüşümü hayata geçirmek üzere 5 yıllık kurumsal yol haritamızı hazırladık. Stratejik planımız ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasındaki temel unsurlardan olacaktır."

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:03
  1. 2019-2023
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. stratejik plan

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