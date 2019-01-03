Sanayiciye 2019’da 5,6 milyar liralık destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2019’da sanayici, girişimci ve araştırmacılara bütüncül bir modelle 5 koldan destek sağlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni yılda sanayici, girişimci ve araştırmacıların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Sanayici, girişimci ve araştırmacıya 2019’da 5,6 milyar lira destek bütçesi kullandırılacak” açıklamasında bulundu. Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak yeni yılda tüm imkanlarıyla sanayici, girişimci ve araştırmacının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.